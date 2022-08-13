Авиация ВСУ нанесла удары по скоплениям российской техники и вооружения на юге Украины: подробности

Обстановка на юге Украины стабильно напряженная, но контролируемая. Об этом сообщается на официальной странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook.

ВСУ

"Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны, предпочитая тактику контрбатарейной борьбы и авиационных ударов", — ОК "Юг".

Сообщается, что оккупанты на протяжении предыдущих суток (12 августа) трижды пытались вести штурмовые действия при поддержке танкового огня в направлении Андреевки, Широкого и Александровки. Успеха эти действия не имели и враг отступил.

Украинская авиация нанесла 5 ударов по опорным пунктам и скоплению вооружения и техники в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах.

За прошедшие сутки подтвержденные потери оккупантов на юге нашей страны составили:

• 46 лиц личного состава;

• 15 единиц бронированной, автомобильной и инженерной техники.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщали о том, что ВСУ нанесли еще один удар по мосту возле Каховской ГЭС. Обеспечено поражение автомобильного моста дамбы Новой Каховки с контрольным исключением использования его по назначению. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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Также "Комментарии" информировали о том, что территориальный компромисс с РФ возможен: Резников назвал вариант. Министр подчеркнул, что главная цель ВСУ — освобождение всех оккупированных территорий в пределах 1991 года.

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