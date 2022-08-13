ВСУ нанесли еще один удар по мосту возле Каховской ГЭС

По мосту в районе Каховской гидроэлектростанции украинскими военными снова был нанесен удар. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" на странице в социальной сети Facebook.

Удар ВСУ по мосту Каховской ГЭС. Фото - из открытых источников

Каховский мост является одной из переправ через Днепр в Херсонской области. Однако уже на сегодняшний день он не может больше использоваться по назначению.

"В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач обеспечено поражение автомобильного моста дамбы Новой Каховки с контрольным исключением использования его по назначению", — говорится в сообщении.

Кроме того, по информации источника, украинские военные нанесли удар по скоплению военной техники оккупантов в Херсонском, Бориславском и Баштанском районах.

Напомним, ранее издание "Комментари" сообщало, что 10 августа ВСУ ударили по мосту Каховской гидроэлектростанции. Вскоре после этого в Сети появилось видео, на котором показали как он выглядит.

Также новостной портал "Комментарии" писал о том, что министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что территориальный компромисс с РФ возможен. Резников назвал единственній вариант и сообщил, что украинская армия последовательно будет деоккупировать все захваченные территории, включая аннексированный Крым. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Сайт "Комментарии" передавал, что за последние сутки российские оккупанты пытались проводить наступательные действия на некоторых направлениях. Однако получил отпор были вынуждены отойти назад. В Генштабе ВСУ сообщили, на каких направлениях сейчас продолжаются бои, и враг пытается наступать. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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