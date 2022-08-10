Удар ВСУ по мосту Каховской ГЭС: появились первые кадры (ВИДЕО)

После того как ВСУ ударили по мосту Каховской ГЭС, 10 августа стало известно, как он выглядит. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на Telegram-канале Supernova , опубликовавшем видео.

"Мост под огневым контролем ВСУ. Первые кадры после удара ВСУ по мосту Каховской ГЭС", — говорится в сообщении под видео.

Также в сообщении говорится, что теперь военная техника россиян по этому мосту не проедет, а "маршрутка может проскочить".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что ВСУ ударили еще по одному мосту в Херсонской области . Украинская армия нанесла точный удар по оккупированной территории Херсонской области. В частности, по мосту вблизи Каховской ГЭС. Об этом говорится в сообщении оперативного командования "Юг" в Facebook. Нанеся прицельный удар, украинские военные уничтожили транспортно-логистические пути россиян. Теперь мост в районе Каховской ГЭС стал абсолютно непригоден для использования, и оккупанты не смогут по нему перебрасывать из аннексированного Крыма технику и боеприпасы. Отметим, ранее в Минобороны Украины сообщили, что наиболее уязвимым местом России в Херсонской области есть живая сила и скопление военной техники. ВСУ ставят целью удары по этим военным целям, чтобы в результате сделать врага полностью беззащитным.

Также "Комментарии" писали о том, что в Сети появились фото последствий мощного "курения" кафиров в Новоалексеевке . Во временно оккупированной Новоалексеевке (Херсонская область) на позициях оккупанта раздались взрывы. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. Так, по данным Страткома ВСУ, в оккупированной Новоалексеевке была уничтожена вражеская техника и боеприпасы.



