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Авиация ВСУ нанесла несколько ударов по российским войскам: уничтожены склады боеприпасов и техника

В небе над Украиной сбиты еще несколько вражеских беспилотников

сегодня, 10:38
Автор:

Денис
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Украинская военная авиация продолжает уничтожать живую силу и технику противника. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Авиация ВСУ нанесла несколько ударов по российским войскам: уничтожены склады боеприпасов и техника

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

За прошедшие сутки (21 июня) на Киевщине и Донбассе подразделения зенитных ракетных войск ВС ВСУ уничтожили еще два российских беспилотных летательных аппарата. 

Также сбита авиационная ракета Х-59 класса "воздух-земля". 

Украинские ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили несколько авиаударов по позициям оккупационных войск. 

"Ликвидировано до 10 боевых бронированных машин, живая сила противника, уничтожены два склада боеприпасов рашистов.", — сообщает Командование Воздушных сил.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что происходит на фронте: почему ситуация на Луганщине обостряется – когда сможем остановить врага. Россия продолжает давить, стараясь выполнить ключевую задачу — выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что 22 июня – День памяти и скорби в Украине. В Украине отмечают день памяти погибших во Второй мировой войне. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Словакия передает Украине истребители МиГ-29: названо условие. Правительство Словакии ждет согласия от Чехии и Польши. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что ситуация обостряется: Россия вторглась в воздушное пространство страны НАТО, имитируя удар. Вертолет страны-агрессора находился в чужом воздушном пространстве почти две минуты. 



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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
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