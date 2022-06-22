Авиация ВСУ нанесла несколько ударов по российским войскам: уничтожены склады боеприпасов и техника

Украинская военная авиация продолжает уничтожать живую силу и технику противника. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

За прошедшие сутки (21 июня) на Киевщине и Донбассе подразделения зенитных ракетных войск ВС ВСУ уничтожили еще два российских беспилотных летательных аппарата.

Также сбита авиационная ракета Х-59 класса "воздух-земля".

Украинские ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей совершили несколько авиаударов по позициям оккупационных войск.

"Ликвидировано до 10 боевых бронированных машин, живая сила противника, уничтожены два склада боеприпасов рашистов.", — сообщает Командование Воздушных сил.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что происходит на фронте: почему ситуация на Луганщине обостряется – когда сможем остановить врага. Россия продолжает давить, стараясь выполнить ключевую задачу — выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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