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22 июня – День памяти и скорби в Украине

В Украине отмечают день памяти погибших во Второй мировой войне

сегодня, 09:06
Автор:

Козлова Альбіна
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22 июня в Украине отмечают День памяти и скорби по погибшим во Второй Мировой войне 1939-1945 годов. В этот день начали бомбить украинские города. Потери населения Украины по разным оценкам историков составляют почти 9 миллионов человек. Всего в войне погибли 50-85 млн в разных странах. была оккупирована германской армией вся территория нашего государства, именно на этих землях происходила треть тактических операций и было разбито более 60% сухопутного войска Гитлера.

22 июня – День памяти и скорби в Украине

Фото из открытых источников

Украинцы воевали в армиях разных стран и в подполье. По данным историков: 100 тысяч украинцев сражались в УПА, 120 тысяч в польской армии, 45 тысяч в армии Британии и Канады, 80 тысяч в ВС США, 6 тысяч во французских вооруженных силах, 7 млн (23% состава вооруженных сил) в составе армий СССР. То есть в общей сложности 7 млн 351 тысяч украинцев на разных фронтах боролись с нацизмом. Более двух с половиной миллионов украинцев получили ордена и медали, более двух тысяч получили звание Героев Советского Союза.

22 июня – День памяти и скорби в Украине - фото 2

Историки говорят, что советская власть часто бросала в бои только что мобилизованных украинцев, которые даже не имели ни обмундирования, ни знаний и навыков для укомплектации своих подразделений. Таких солдат назвали "черносветниками" или "черной пехотой". Часто они гибли в тот же день, когда ступили в поле боя.

Во втором полугодии 1943 украинские солдаты составляли 60-80% личного состава в соединениях Украинских фронтов. Звание "праведник мира" получили более двух тысяч украинцев.

Украинцы погибали не только в оккупации и на фронтах, но и в плену и концлагерях, по меньшей мере, миллион людей уже никогда не вышли за их территорию. Всего немецкая армия Гитлера пленила до 6 млн. человек с территории советского союза. Такие лагеря были и на территории нашего государства, один из них – лагерь Грослазарет в Хмельницкой области.

За годы войны в Украине было разрушено 28 тысяч деревень и 700 городов.

Как писал портал "Комментарии", в Украине будет отмечен новый государственный праздник в июле.



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Источник: https://armyinform.com.ua/2021/05/09/ukrayina-vtratyla-v-drugij-svitovij-majzhe-9-miljoniv-lyudej-ta-40-vidsotkiv-svogo-ekonomichnogo-potenczialu/
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