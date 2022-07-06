logo

BTC/USD

20197.20

ETH/USD

1146.30

LTC/USD

50.27

USD/UAH

35.45

EUR/UAH

37.15

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Авиация ВСУ нанесла несколько мощных ударов по противнику: что уничтожено
commentss НОВОСТИ Все новости

Авиация ВСУ нанесла несколько мощных ударов по противнику: что уничтожено

ВСУ дают достойный отпор оккупантам

сегодня, 10:53
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

Авиация Вооруженных сил Украины продолжает наносить мощные удары по силам захватчиков. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины. 

Авиация ВСУ нанесла несколько мощных ударов по противнику: что уничтожено

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Сообщается, что авиация Воздушных Сил продолжает атаковать врага на нескольких стратегических направлениях, поражая позиции оккупантов огнем из воздуха.

"5 июля бомбардировщики и штурмовики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожают два полевых склада боеприпасов, два взводных опорных пункта российских оккупантов, до двадцати единиц техники и живую силу врага", — Командование ВС ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что у Зеленского объяснили, когда ВСУ вернутся в Луганскую область. В Офисе президента считают, что отход ВСУ из Лисичанска — это вопрос правильного возвращения Донбасса. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Читайте также о том, что от вашей деревни ничего не останется: оккупанты готовятся к бегству из Мелитополя. Российский военный выдал планы Кремля относительно временно оккупированного Мелитополя на Запорожье. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что авиация ВСУ нанесла удары по опорным пунктам РФ: подробности (видео). Ударная авиация Воздушных сил продолжает атаковать врага на нескольких стратегических направлениях, поражая позиции оккупантов огнем с воздуха. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировали о том, что Дмитрий Разумков рассказал о детских мечтах и семье. Политик поделился о личной жизни и планах в интервью.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!