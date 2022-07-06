Авиация ВСУ нанесла несколько мощных ударов по противнику: что уничтожено

Авиация Вооруженных сил Украины продолжает наносить мощные удары по силам захватчиков. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Сообщается, что авиация Воздушных Сил продолжает атаковать врага на нескольких стратегических направлениях, поражая позиции оккупантов огнем из воздуха.

"5 июля бомбардировщики и штурмовики Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожают два полевых склада боеприпасов, два взводных опорных пункта российских оккупантов, до двадцати единиц техники и живую силу врага", — Командование ВС ВСУ.

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Сайт "Комментарии" сообщал о том, что авиация ВСУ нанесла удары по опорным пунктам РФ: подробности (видео). Ударная авиация Воздушных сил продолжает атаковать врага на нескольких стратегических направлениях, поражая позиции оккупантов огнем с воздуха. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте.

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