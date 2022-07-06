Авиация ВСУ нанесла удары по опорным пунктам РФ: подробности (видео)

На южном направлении украинские защитники продолжают проявлять инициативу, уверенно наносят удары по позициям оккупантов. Так под прицелом украинских пилотов оказались опорные пункты противника в Благодатном районе. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в официальной сводке Командования Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Авиация. Фото: из открытых источников

В отчете отмечается, что враг также не теряет возможности наносить удары по позициям ВСУ с воздуха. Единичными и парными вражескими вертолетными ударами Ка-52 атакована переправа через Ингулец на севере Херсонщины и дважды район освобожденной Ивановки. Потерь нет.

Во время воздушного боя над Херсонщиной один из тройки вражеских истребителей пытался поразить управляемыми ракетами "воздух-воздух" пару наших штурмовиков. Удачи не имел.

Тем временем наши авиаторы вертолетами и штурмовиками нанесли 2 авиационных удара по опорным пунктам врага в районе Благодатного. Результаты доразведываются.

Ракетно-артиллерийские и другие подразделения ВСУ при отработке огневых задач нанесли урон врагу в количестве 18 живой силы, 2 самоходных артиллерийско-минометных установок "Нона-С", 1 зенитной установки 23-го калибра, 1 гаубицы "Мста-Б", 1 единиц бронированной и автомобильной техники, а также 2 складов боеприпасов.

В корабельной группировке вражеского флота уменьшено количество ракетных носителей – 3 надводных, 2 подводных и 1 ВДК. Общее снаряжение – 32 крылатых ракеты.

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