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От вашей деревни ничего не останется: оккупанты готовятся к бегству из Мелитополя

Российский военный выдал планы Кремля относительно временно оккупированного Мелитополя на Запорожье

сегодня, 08:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Несмотря на бравые заявление спикеров Кремля и российских пропагандистов о том, что Россия никуда не уйдет из Запорожской области, сами оккупанты настроены не так радужно. Так, один из российских военных выдал местной жительнице Мелитополя Запорожской области, что уже в сентябре Мелитополь могут сравнять с землей. Нельзя исключать, что россияне уже имеют планы отступать с захваченного еще 26 февраля города, но перед этим собираются полностью его разрушить. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в Telegram-канале "РИА-Мелитополь".

От вашей деревни ничего не останется: оккупанты готовятся к бегству из Мелитополя

Мелитополь. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, что за время полномасштабной войны России против Украины оккупанты показали, что они действуют, как варвары и не щадят ни городскую инфраструктуру, ни местное мирное население. Пока что Мелитополю удалось избежать больших разрушений, но вот что касается преследований патриотов и местных активистов, то здесь оккупанты "отыгрались". Захватчики применяли и применяют репрессии к представителям власти, ветеранам АТО/ООС, украинским патриотам. 

В СМИ считают, что больше всего неприятностей ждет местных жителей после того, как оккупанты поймут, что им придется отступать и покидать оккупированный Мелитополь.

Отмечается, что именно поэтому один из оккупантов на эмоциях заявил местной жительнице: "Че вы тут все еще сидите, от вашей деревни в сентябре ничего не останется". Женщина пришла ко мнению, что такое ей мог сказать офицер российской армии, прибывший в Мелитополь из какого-то российского облцентра, потому как назвать один из самых больших городов Запорожья "деревней" мог только житель мегаполиса.

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Источник: https://t.me/riamelitopol/60568
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