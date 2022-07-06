У Зеленского объяснили, когда ВСУ вернутся в Луганскую область

Выход украинских защитников из Лисичанска и отступление из Луганской области – это вопрос не потери Донбасса, а вопрос правильного обратного возвращения его. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью изданию "Bild" высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

ВСУ. Фото из открытых источников

Советник главы ОП признал, что российские захватчики сегодня превосходят украинских защитников по количеству дальнобойной артиллерии, а, учитывая то, что война сегодня идёт по принципу артиллерийской дуэли, противостоять такому напору врага очень тяжело. Именно поэтому 90% потерь составляют потери от ударов артиллерии.

Тем не менее, подчеркнул Подоляк, Украина уже сейчас превосходит Россию по планированию операций и как только появится относительный паритет по количеству тяжелого вооружения, украинская армия сможет дать отпор врагу.

Михаил Подоляк отметил, что сейчас стоит вопрос не в том, когда россияне заберут Донбасс, а в том, сколько людей они готовы положить, чтобы покинуть Донбасс. Россия ведет войну количеством, а не качеством. Украина же наоборот пытается качественно воевать, сохраняя людей, которые защищают страну.

"Мы хотим воевать качеством. Мы минимизируем потери, и вопрос временного отступления от Лисичанска и из Луганской области, это вопрос не потери Донбасса, а вопрос правильного обратного возвращения Донбасса", — заявил Подоляк.

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