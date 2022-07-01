Авиация ВСУ нанесла десять авиаударов на важных направлениях: какие цели поражены - подробности

Украинская авиация продолжает наносить удары по живой силе и технике противника. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Как информирует Командование ВС ВСУ, за прошедшие сутки (30 июля) штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли до 10 авиационных ударов на Луганском направлении, поддерживая боевые действия защитников Лисичанска.

"Удары наших летчиков помешали продвижению оккупантов в нескольких важных направлениях. Поражены логистические центры врага, пункты обеспечения горючим, боевая бронированная техника и живая сила.", — сообщает Командование ВС ВСУ.

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