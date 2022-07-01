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Авиация ВСУ нанесла десять авиаударов на важных направлениях: какие цели поражены - подробности

ВСУ дают достойны отпор противнику

сегодня, 14:15
Автор:

Денис
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Украинская авиация продолжает наносить удары по живой силе и технике противника. Об этом сообщается на официальной странице Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook. 

Авиация ВСУ нанесла десять авиаударов на важных направлениях: какие цели поражены - подробности

Авиация ВСУ. Фото Командование ВС ВСУ

Как информирует Командование ВС ВСУ, за прошедшие сутки (30 июля) штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м нанесли до 10 авиационных ударов на Луганском направлении, поддерживая боевые действия защитников Лисичанска.

"Удары наших летчиков помешали продвижению оккупантов в нескольких важных направлениях. Поражены логистические центры врага, пункты обеспечения горючим, боевая бронированная техника и живая сила.", — сообщает Командование ВС ВСУ. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что Украине нужны системы ПРО: как защитить города от ракет и как работает ПВО. Зачем противоракетная оборона – рассказали в Командовании воздушных сил. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что в Госдуме хотят облегчить аннексию украинских территорий: что это означает – развалится ли сама Россия. Эксперты проанализировали инициативы депутатов россии об аннексии и принятию в состав страны-агрессора новых территорий. Подробно об этом вы можете прочитать в нашей статье.

Сайт "Комментарии" сообщал о том, что сроки перелома в войне снова смещаются: США дают оружие – когда будем гнать оккупанта. С помощью западного оружия ВСУ должны заставить противника сначала перейти повсеместно к обороне, после чего начать отступать. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" информировал о том, что Змеиный – наш: почему эта победа очень важна для Украины – что ждать дальше. Небольшой клочок суши в Черном море, остров Змеиный, в ходе российско-украинской войны приобрел важнейшее значение. Подробнее об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 



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Источник: https://www.facebook.com/kpszsu
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