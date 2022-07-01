Сроки перелома в войне снова смещаются: США дают оружие – когда будем гнать оккупанта

США объявили о новом пакете поддержки для Украины (800 млн долларов), прежде всего оборонной. Вскоре она пойдет на передовую для борьбы с российским вторжением. Об этом в своем видеообращении сказал президент Владимир Зеленский. Эксперты оценили для издания "Комментарии", при каких условиях поставки военной помощи со стороны Запада могут переломить ситуацию на фронте, где оккупанты продолжают захватывать всё новые территории на Донбассе.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Увеличение военной помощи от Запада даст возможность отказаться от старых стратегий

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский рассуждает так:

"Очередной пакет обороны – это очень важно. Но количество должно переходить в качество. Этот пакет позволит лишь улучшить ситуацию, но не переломить ее. Преимущество на стороне противника – и в количестве техники, и в количестве военнослужащих. Именно количеством россияне берут верх на определенных направлениях. О качестве там говорить не приходится. Но с получением ВСУ всё более передовых сил и средств поражения, мы постепенно переходим к ситуации (и такое происходит впервые после Второй мировой войны), когда армия, оснащенная более современными технологиями, несмотря на меньшую численность в сравнении с армией агрессора, может наносить такие удары, которые исключают любые агрессивные действия со стороны оккупантов".

По словам Сергея Грабского, мы уже имеем примеры, когда уничтожались склады в тылу противника, чего ранее ВСУ сделать не могли из-за отсутствия соответствующего вооружения.

"Постепенно наши военные переходят к концепции бесконтактной борьбы, которая отличается от традиционной военной стратегии тем, что противнику наносится поражение, исключающее для него возможность проводить наступательные операции. Уничтожаются места сосредоточения техники, командные пункты, склады с боеприпасами и материальными средствами (топливо и так далее). Таким образом, противник будет вынужден постепенно, на первом этапе, переходить повсеместно к обороне. Не имея возможность проводить наступательные действия. А с усилением возможностей украинской армии, с увеличением дальности поражения нашими силами и средствами, мы можем перейти к ситуации, когда линии поставок противника будут фактически уничтожены – на территории Украины, а возможно и на территории РФ", – рассказывает полковник.

Он акцентирует, что по мере насыщения ВСУ силами и средствами, которые позволят проводить маневренные действия (бронеавтомобили, бронетехника, самоходные артиллерийские установки – САУ) и сосредотачивать на определенных направлениях ударные кулаки – мы получим возможность прорывать оборону противника. Обходить его.

"Россияне продолжают вести войну традиционными методами. Они создают линии обороны, всё по классике, но удержать их не могут. Потому что в каждом конкретном отрезке времени на тех или иных направлениях у них не будет хватать сил и средств. И это позволит нам наносить молниеносные удары, дробить оборону агрессора, вынуждая его или сдаваться, или отступать, – отмечает военный эксперт. – С насыщением наших боевых порядков техникой, возможностями, в том числе разведывательными, можем переходить к другим действия. По охвату, проникновению вглубь обороны противника, его уничтожению. Но это, акцентирую, лишь после того как количество вооружений, техники, поставляемых нам, будет переходить в качество. Это даст возможность отказаться от старых стратегий".

Сергей Грабский подчеркивает, со времен Второй мировой таких масштабных войн еще не было.

"К примеру, по Украине, по свидетельству нашего военного руководства, выпущено около 3 тысяч крылатых ракет. После Второй мировой такого не случалось. Ни в одной стране мира трат артиллерийских боеприпасов в один день боя не достигало такого количества, как в российско-украинской войне. Ни одна война после Второй мировой не видела такого привлечения наземной техники и не отличалась таким массированным использованием артиллерии. Это – новая страница мировых войн. И мы, являясь ее непосредственными участниками, пишем новую концепцию боевых действий, которых не было ранее. Любой, кто скажет, что знает, как сейчас воевать – не прав. Потому что подобного в мире. И сейчас рождается новая тактика и оперативное мастерство", – резюмирует полковник.

Это отлично, что нам дают вооружение. В перспективе 2-3 месяцев – это вообще офигенная история

Политолог, Виктор Таран, подписавший недавно контакт с ВСУ, поясняет, что от оглашения о поставках оружия до его появления на "передке" – путь неблизкий.

"Оружие должно быть переправлено к границам Украины. Пересечь границу. Определенными путями прибыть на передний край. Наши военнослужащие должны пройти обучение, отстрелять по целям определенный боекомплект. К тому же, вооружение должно быть соответствующим образом оснащено, а некоторое – пройти определенную настройку, модернизацию. Так что подобного рода заявления на данный момент имеют скорее психологический, пропагандистский характер. В стиле "ура, хорошо, нам помогают, нас поддерживают". Но в ближайшее время это никак не повлияет на ситуацию на фронте. Да, это отлично, что нам дают вооружение. В перспективе 2-3 месяцев – это вообще офигенная история. Но остаток лета и начала осени будут еще сложными", – предупреждает эксперт.

Он подчеркивает, что сам факт поставок нам вооружения западными партнерами в ближайшее время даст, прежде всего, психологический эффект.

"У нас моральный дух вырастет, у россиян будет падать. Они воюют старым оружием, нам поставляют новое. А стратегически, к концу года, мы получим нужный эффект и в смысле ситуации на фронте", – прогнозирует Виктор Таран.

Читайте также на портале "Комментарии" - ни о каком "жесте доброй воли" речи не идет: в британской разведке назвали настоящую причина ухода российских войск с острова Змеиный.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!