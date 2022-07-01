Украине нужны системы ПРО: как защитить города от ракет и как работает ПВО

Россия продолжает наносить ракетные удары по украинским городам, выпущено 2800 ракет различных моделей. В понедельник ракета попала в ТРЦ в Кременчуге, во вторник в жилой дом в Николаеве, Очакове и СТО в Днепре, пятницу в дом и санатории в Одессе.



По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, для защиты от ракет нужна система противоракетной обороны, а средства ПВО не всегда могут уничтожить запущенную с бомбардировщика ракету, пишет "Радио Свобода".



Как пояснил специалист, противовоздушная оборона, имеющаяся в стране, не является противоракетной (ПРО). Современные системы ПРО – это быстрые ракеты, вылетающие навстречу выпущенной враг ракете и сбивающие ее пока она не долетела до цели. То есть это лучше оснащенные технически системы, которые могут быстро реагировать на угрозы из воздуха, точно поражать цель в воздухе – крылатые и баллистические ракеты из бомбардировщиков. Такие системы ПРО находятся в Польше, Румынии.



Для Украины ПРО жизненно необходимы. Для того чтобы сбить скоростные ракеты Х-22, одна из которых попала в ТРЦ в Кременчуге, есть считанные минуты для реагирования. Украинская система оповещения дает сигналы, когда фиксирует взлеты бомбардировщиков на территории россии, беларуси. Тогда включаются сирены в областях, где может произойти атака из воздуха. Такие быстрые ракеты удается сбить очень редко имеющимися средствами.



В Одесской области в результате ракетной атаки по состоянию на 9:00 обнаружено 18 погибших, из них 2 ребенка. В больницы госпитализирован 31 человек, среди них 4 ребенка и беременная женщина. Еще восемь человек обратились за медицинской помощью. Из под завалов спасены 8 человек, из них 3 ребенка.



Как писал портал "Комментарии", харьковчане зарегистрировали петицию на сайте президента с просьбой обеспечить область и город системами противоракетной обороны. Харьков и населенные пункты страдают ракетными ударами с начала полномасштабной войны.



Фото иллюстративное / Википедия

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