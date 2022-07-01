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Украине нужны системы ПРО: как защитить города от ракет и как работает ПВО

Зачем противоракетная оборона – рассказали в Командовании воздушных сил

сегодня, 10:30
Автор:

Козлова Альбіна
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Россия продолжает наносить ракетные удары по украинским городам, выпущено 2800 ракет различных моделей. В понедельник ракета попала в ТРЦ в Кременчуге, во вторник в жилой дом в Николаеве, Очакове и СТО в Днепре, пятницу в дом и санатории в Одессе.

По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, для защиты от ракет нужна система противоракетной обороны, а средства ПВО не всегда могут уничтожить запущенную с бомбардировщика ракету, пишет "Радио Свобода".

Как пояснил специалист, противовоздушная оборона, имеющаяся в стране, не является противоракетной (ПРО). Современные системы ПРО – это быстрые ракеты, вылетающие навстречу выпущенной враг ракете и сбивающие ее пока она не долетела до цели. То есть это лучше оснащенные технически системы, которые могут быстро реагировать на угрозы из воздуха, точно поражать цель в воздухе – крылатые и баллистические ракеты из бомбардировщиков. Такие системы ПРО находятся в Польше, Румынии.

Для Украины ПРО жизненно необходимы. Для того чтобы сбить скоростные ракеты Х-22, одна из которых попала в ТРЦ в Кременчуге, есть считанные минуты для реагирования. Украинская система оповещения дает сигналы, когда фиксирует взлеты бомбардировщиков на территории россии, беларуси. Тогда включаются сирены в областях, где может произойти атака из воздуха. Такие быстрые ракеты удается сбить очень редко имеющимися средствами.

В Одесской области в результате ракетной атаки по состоянию на 9:00 обнаружено 18 погибших, из них 2 ребенка. В больницы госпитализирован 31 человек, среди них 4 ребенка и беременная женщина. Еще восемь человек обратились за медицинской помощью. Из под завалов спасены 8 человек, из них 3 ребенка.

Как писал портал "Комментарии", харьковчане зарегистрировали петицию на сайте президента с просьбой обеспечить область и город системами противоракетной обороны. Харьков и населенные пункты страдают ракетными ударами с начала полномасштабной войны.

Украине нужны системы ПРО: как защитить города от ракет и как работает ПВО

Фото иллюстративное / Википедия



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-povitryani-syly-zsu-systemy-pro/31923608.html
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