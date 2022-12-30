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Авиация нанесла точные удары по позициям россиян, – Генштаб

В свою очередь, Россия нанесла 85 ракетных и 35 авиационных ударов по Украине. Также оккупанты совершили 63 обстрела из РСЗО

сегодня, 09:00
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Автор:

Кравцев Сергей

В течение предыдущих суток украинские защитники поразили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения живой силы и склад боеприпасов российских оккупантов. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Генштаб ВСУ. Отмечается, что авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и удар по позиции зенитно-ракетного комплекса РФ.

Авиация нанесла точные удары по позициям россиян, – Генштаб

Авиация. Фото: из открытых источников

В Генштабе отмечают, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии уничтожили 5 пунктов управления, 5 районов сосредоточения живой силы и склад боеприпасов оккупантов.

В свою очередь российские захватчики 29 декабря нанесли 85 ракетных и 35 авиационных ударов по Украине, добавили в Генштабе. Также оккупанты совершили 63 обстрела из реактивных систем залпового огня.

При этом отмечается, что остается опасность авиационных и ракетных ударов по критической инфраструктуре Украины. 

"Российские оккупанты продолжают терроризировать гражданское население Украины", — сказано в сообщении.

Читайте также на портале "Комментарии" — окончание войны может быть еще ближе: у Зеленского назвали важную деталь, которая зависит от союзников.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина входит в военный 2023-й: эксперты поделились ожиданиями и прогнозами в эксклюзивном интервью.

Ранее "Комментарии" писали — в четверг, 29 декабря, Украина подверглась очередной массированной ракетной атаке со стороны России. По данным Генштаба ВСУ, удалось сбить 54 ракеты из 69. Какие выводы можно сделать на данный момент? Почему РФ открыто продолжает действовать террористическими методами, фактически выбивая карты из рук тех, кто ратует за переговоры с агрессором? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/494971386149278
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