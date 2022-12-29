Украина входит в военный 2023-й: какие ожидания-прогнозы

Считанные дни остались до нового – 2023-го – года. Эксперты продолжают делиться с изданием "Комментарии" прогнозами и ожиданиями.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Многое зависит от развития событий на фронте и того, насколько эффективными будут наши ПВО и ВСУ в целом

Народный депутат Верховной Рады Украины IХ созыва Сергей Магера рассуждает так:

"Самый безошибочный прогноз на 2023 в части экономики заключается в том, что легче не будет. Мы входим в непростой год во всех отношениях. И хоть есть некоторые оптимистичные ожидания, в том числе в западной прессе, для их реализации необходимо выполнение массы условий. В том числе – снижение эффективности обстрелов со стороны РФ, сохранение (а лучше увеличение) финансовой поддержки Украины со стороны зарубежных партнеров, деоккупация как можно большего числа украинских территорий. Любое из этих условий существенно повлияет в позитивном смысле на экономику нашей страны. Но лучше, конечно, чтобы они осуществились в совокупности".

На сегодня, по словам нардепа, металлургическая отрасль Украины загружена лишь на 15% от своей мощности. И нет предпосылок для него существенного роста.

"Число временно перемещенных граждан внутри страны беспрецедентно, как и число выехавших за ее пределами. Имеем также стремительный рост безработицы, сложность (да и невозможность) в большинстве своем открытия новых производств. Всё это не может быть драйвером положительных изменений, – поясняет Сергей Магера. – Как депутат, избранный по мажоритарному округу в фактически уничтоженном в этом году оккупантами городе Мариуполь, я знаю, что бюджет на 2022 год закладывался депутатами горсовета из расчета, что доходы будут превышать 4,5 млрд грн. Бюджет развития (те средства, которые могли быть потрачены на развитие, на строительство города, на инвестиции в него), превышали 1,3 млрд грн собственных средств, также был расчет на 2,7 млрд грн. инвестиций. Все эти планы оккупанты расстреляли, как и сам город".

По словам нардепа, в грядущем году руководству Украины придется решать массу задач, включая выполнение госбюджета, где без поддержки зарубежных партнеров не обойтись.

"Безусловно, многое зависит от развития событий на фронте, и того, насколько эффективными будут наши ПВО и ВСУ в целом", – констатирует Сергей Магера.

Следующий психологический барьер – это определение как цели для уничтожения лично путина

Экс-народный депутат, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр Доний акцентирует, что пока физически жив путин, российско-украинская война будет продолжаться.

"россия, – уверен он, – продолжит накапливать собственные ресурсы, переставлять свою экономику на военный рельсы (заказ ВПК, строительство новых мощностей и т.п.), увеличивать военно-экономическую коллаборацию с Ираном и КНДР".

Западные военные поставки, прогнозирует эксперт, будут и в 2023-м поступать в Украину, причем, как и в уходящем году, не с такой скоростью, как нам необходимо. Наглядный пример, по его словам, согласие США на поставку сегодня только одной батареи "Пэтриот", которая будет развернута лишь через полгода, то есть летом-2023.

"В этой ситуации насущнее выглядит потребность внутренней экономической реформации в Украине, с переустройством собственного ВПК, – считает Александр Доний. – 2023-й станет годом проверки способности Украины организовать собственное оружейное производство (беспилотники, снаряды и т.п.)".

Очевидным шагом, по мнению эксперта, станет усиление военных действий на территории собственно россии.

"Декабрьские атаки на военный аэродром в Энгельсе (Саратовская обл.) и успешные действия украинских диверсионных групп в Белгородской и Брянской областях – подтверждение того, что Украина преодолела психологический барьер в этом направлении. Следовательно, следующий психологический барьер – это определение как цели для уничтожения лично путина, – уверен Александр Доний. – Пока этот барьер не преодолен ни украинскими, ни западными спецслужбами. Предполагаю, что 2023-й станет годом дискуссий и переговоров между украинскими властями и западными союзниками относительно необходимости (и возможности) физической ликвидации путина. Даже сам факт рассмотрения этого вопроса может стать фактором давления на него с целью признания поражения россии в войне".

Читайте также на портале "Комментарии" — новый ракетный обстрел Украины: какие выводы – чего добились россияне.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!