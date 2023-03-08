Атакует ли Россия Харьковщину: где самый горячий участок

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Кравцев Сергей
Российские захватчики уже несколько недель подряд пытаются продвинуться на Лиманско-Купянском направлении. Только за сутки здесь зафиксировано шесть боестолкновений с врагом, враг понес огромные потери в живой силе. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый.
Российские войска. Фото: из открытых источников
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Он отметил, на Лиманско-Купянском противник пытается проводить атаки.
По словам Череватого, только за последние сутки было 184 обстрела, 6 боестолкновений на этом направлении, где враг потерял 48 военнослужащих убитыми, 79 ранеными, двое попали в плен.
Сергей Череватый отметил, россияне начали активно использовать бронетехнику. Так. Благодаря прицельным ударам ВСУ захватчики потеряли в боях танк Т-72, два ББМ, два склада с боеприпасами.
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