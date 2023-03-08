Атакует ли Россия Харьковщину: где самый горячий участок

Российские захватчики уже несколько недель подряд пытаются продвинуться на Лиманско-Купянском направлении. Только за сутки здесь зафиксировано шесть боестолкновений с врагом, враг понес огромные потери в живой силе. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"На самой Харьковщине нет боевых действий. Там в большинстве своем они пытаются накрывать населенные пункты, которые примыкают к линии фронта артиллерийским огнем. За эти сутки они, в частности, 18 раз обстреляли ряд населенных пунктов. А на Лиманско-Купянском направлении враг активен уже несколько недель", — заявил Сергей Череватый.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Он отметил, на Лиманско-Купянском противник пытается проводить атаки.

"В частности, в эти сутки в районе Гряниковки, Белогоровки, Выемки, Спорного, Невского, Федоровки и также они активны в плане нанесения артиллерийского огня по всему этому направлению", — добавил он.

По словам Череватого, только за последние сутки было 184 обстрела, 6 боестолкновений на этом направлении, где враг потерял 48 военнослужащих убитыми, 79 ранеными, двое попали в плен.

Сергей Череватый отметил, россияне начали активно использовать бронетехнику. Так. Благодаря прицельным ударам ВСУ захватчики потеряли в боях танк Т-72, два ББМ, два склада с боеприпасами.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что задумал враг в Луганской области – почему внезапно решил отойти.

Также издание "Комментарии" сообщало — будет ли прорыв россиян после возможного захвата Бахмута – в чем главная интрига. Издание "Комментарии" нашло ответы на эти вопросы вместе с экспертами.

Ранее "Комментарии" писали — аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что провальные атаки российских войск на Донбассе создают хорошие условия для контрнаступления ВСУ. О чем говорит ситуация на фронтах конца зимы – начала весны? Как она может развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



