Будет ли прорыв россиян после возможного захвата Бахмута – в чем главная интрига

Которую неделю подряд тема ожесточенных боев под Бахмутом остается ключевой. Во время заседания Ставки верховного главнокомандующего 6 марта вопрос – выводить ли войска из Бахмута или продолжать оборонительную операцию – был окончательно решен. Президент Украины прислушался к позиции генералов Залужного и Сырского. Поэтому ВСУ не выходят из города-крепости, продолжая "перемалывать" противника на подступах к городу. В то же время у многих возникает вопрос, если ВСУ все же выйдут из города, будет ли это способствовать прорыву россиян, не обрушится ли фронт? И могут ли оккупанты оказаться в окружении под Бахмутом? Издание "Комментарии" в этих вопросах разбиралось вместе с экспертами.

Бахмут. Фото: из открытых источников

Разрушенный оккупантами Бахмут уже выполнил свою задачу

Эксперт Украинского института будущего Иван Ступак считает, что выход украинских защитников из Бахмута в Донецкой области не будет способствовать прорыву российских войск. Разрушенный оккупантами город уже выполнил свою задачу.

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По словам эксперта, Москва за все время, потраченное на попытки захвата Бахмута, потеряла много людей, техники, вооружения и времени. В то же время партнеры Украины ожидают контрнаступления ВСУ, что станет сигналом к массовым поставкам оружия и боеприпасов для украинской армии.

"При подготовке наступления будет готовиться несколько вариантов, и окончательное решение будет приниматься уже в последний момент", — заявил эксперт в интервью "Апостроф TV".

Россиянам не очень важен бахмутский участок фронта, поскольку он не стратегический для них

В то же время военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан предположил, что район Белогоровки может стать плацдармом для контрнаступления ВСУ.

По словам эксперта, боевики ЧВК Вагнера в погоне за наградами, выполняя приказ командования, забыли об осторожности. Россияне далеко выдвинулись к северу от Бахмута. Но, пытаясь окружить Бахмутский гарнизон, они сами могут оказаться в окружении. Об этом уже говорит открытым тестом главарь "вагнеровцев" Пригожин.

"Он (Ред. – Пригожин) говорит, что у него обнаженные фланги в районе прорыва на севере Бахмута, совместные фланги наступления армии РФ также обнажены. Район Белогоровки может стать плацдармом для выполнения наступательных действий со стороны ВСУ, что приведет к отсечению и окружению Попаснянской группировки ЧВК Вагнера", — заявил эксперт в эфире "Эспрессо".

Свитан считает, что в этом котле россияне не останутся и будут отходить. В то же время сам Бахмут потерял для захватчиков стратегическое значение.

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