Арестович прокомментировал перспективы украинского контрнаступления

Среди российского военного руководства бытует два мнения по поводу украинского контрнаступления. Об этом, как сообщают "Комментарии", рассказал популярный блогер Алексей Арестович.

Алексей Арестович

По его словам, одна группа россиян утверждает, что это информационная операция и никакого наступления не будет, вторая уверена, что нужно "готовиться к серьёзным ударам и потере контролируемой территории, но не ясно где будет наш основной удар".

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Сам же Арестович, говоря о сроках контрнаступления, уверен в следующем:

"Когда психологический разогрев достигнет определенного результата, а на земле будут закончены все приготовления, тогда всё и начнётся. Негативного сценария контрнаступления быть не может. Вопрос в том, сколько своей территории мы сможем освободить за один раз? Россияне знают, что удержать всё им не удастся", — утверждает экс-советник главы офиса президента.

"Следующее контрнаступление будет уже с самолётами. Скорость его начала будет зависеть от западных поставок вооружений и боеприпасов. И так будет пока мы не освободим всю нашу землю", — также говорит Арестович.

Напомним, что сегодня российские ресурсы в очередной раз разразились сообщениями о начале украинского контрнаступления. При этом противником даже называются два направления украинских ударом — в районе Соледара и Бахмута, а также сообщалось о применении на одном из направлений танков "Леопард".

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