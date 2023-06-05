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Генштаб отреагировал на информацию о начале большого контрнаступления ВСУ

Украинское военное руководство прокомментировало, началось ли уже летнее контрнаступление

сегодня, 14:12
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Автор:

Slava Kot

Министерство обороны России заявило, что их военные якобы сорвали "широкомасштабное наступление" украинских сил, которое началось на востоке Донецкой области. Однако в Генштабе ВСУ отреагировали на такую информацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Генштаб отреагировал на информацию о начале большого контрнаступления ВСУ

Украинские военные. Фото из открытых источников

Минобороны РФ заявило, что украинские военные пытались начать наступление в пяти самых уязвимых местах на линии фронта. Однако в заявлении от российского ведомства говорится, что ВСУ не смогли достичь своих целей. Россияне утверждают, что якобы уничтожили около 250 украинских военных и несколько десятков единиц военной техники, среди которых были танки бронетранспортеры и боевые машины пехоты.


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Reuters обратился в Генштаб ВСУ по поводу комментариев о начале украинского контрнаступления.

"У нас нет такой информации и мы не комментируем какой-либо фейк", — сказал спикер Генштаба ВСУ.

Напомним, что среди украинского военного руководства недавно распространилось видео, на котором украинские бойцы призывают сохранять тишину. В частности, соответствующее обращение опубликовал министр обороны Алексей Резников, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны Алексей Резников заявил о том, что Украина откажется от истребителей F-16 в летнем контрнаступлении.

Также "Комментарии" писали, что СМИ получили документы по поставкам оружия в Россию от его союзника. В одном документе на сумму около миллиона долларов указываются поставки артиллерийских снарядов и ракет. В остальном, на 750 тыс. долларов речь идет о стволах для танков и артиллерийских систем, а также боеприпасах.



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Источник: https://www.reuters.com/article/ukraine-crisis-russia-attack-kyiv/rpt-ukraine-military-says-it-has-no-information-about-a-major-offensive-idUSL1N37X0N0
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 13:27

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