Генштаб отреагировал на информацию о начале большого контрнаступления ВСУ

Министерство обороны России заявило, что их военные якобы сорвали "широкомасштабное наступление" украинских сил, которое началось на востоке Донецкой области. Однако в Генштабе ВСУ отреагировали на такую информацию. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Украинские военные. Фото из открытых источников

Минобороны РФ заявило, что украинские военные пытались начать наступление в пяти самых уязвимых местах на линии фронта. Однако в заявлении от российского ведомства говорится, что ВСУ не смогли достичь своих целей. Россияне утверждают, что якобы уничтожили около 250 украинских военных и несколько десятков единиц военной техники, среди которых были танки бронетранспортеры и боевые машины пехоты.

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Reuters обратился в Генштаб ВСУ по поводу комментариев о начале украинского контрнаступления.

"У нас нет такой информации и мы не комментируем какой-либо фейк", — сказал спикер Генштаба ВСУ.

Напомним, что среди украинского военного руководства недавно распространилось видео, на котором украинские бойцы призывают сохранять тишину. В частности, соответствующее обращение опубликовал министр обороны Алексей Резников, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр и другие.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны Алексей Резников заявил о том, что Украина откажется от истребителей F-16 в летнем контрнаступлении.

Также "Комментарии" писали, что СМИ получили документы по поставкам оружия в Россию от его союзника. В одном документе на сумму около миллиона долларов указываются поставки артиллерийских снарядов и ракет. В остальном, на 750 тыс. долларов речь идет о стволах для танков и артиллерийских систем, а также боеприпасах.