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После Залужного теперь Буданов: Кремль разгоняет новый фейк о гибели главы ГУР

В Кремле придумали смерть Буданова и распространяют фейк от имени украинского СМИ

сегодня, 16:04
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские пропагандисты активно разгоняют новый фейк о якобы смерти главы ГУР Кирилла Буданова. Для распространения неправдивой информации используют логотип страницы одного из украинских СМИ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

После Залужного теперь Буданов: Кремль разгоняет новый фейк о гибели главы ГУР

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Роспропаганда от имени украинского медиа распространяет новость о смерти Кирилла Буданова", — говорится в сообщении.


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Российские пропагандисты придумали, что Буданов, якобы "погиб" от недавнего ракетного удара, а в Национальном центре "Украинский дом" уже даже идет подготовка к его "похоронам".

Как отмечают в Центре, российские пропагандисты не первый раз сообщают о "гибели" представителей военного командования Украины. Стоит отметить, не так давно в России сообщали и о смерти, и ранении главнокомандующего Валерия Залужного и о смерти генерала Александра Сырского.                                                                

Читайте также на портале "Комментарии" — российская власть, похоже, не знает, как реагировать на ситуацию в Белгородской области, где уже две недели ведут активные бои против путинских силовиков представители "Русского добровольческого корпуса" (РДК) и Легион "Свобода России" (ЛСР). Об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW). Почему столь пассивен Кремль? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам. 

Также издание "Комментарии" сообщало – что происходит внутри России – решится ли кто-то бросить вызов Путину. Эксперты детально проанализировали ситуацию. 




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Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/5610
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