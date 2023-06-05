После Залужного теперь Буданов: Кремль разгоняет новый фейк о гибели главы ГУР

Российские пропагандисты активно разгоняют новый фейк о якобы смерти главы ГУР Кирилла Буданова. Для распространения неправдивой информации используют логотип страницы одного из украинских СМИ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

"Роспропаганда от имени украинского медиа распространяет новость о смерти Кирилла Буданова", — говорится в сообщении.

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Российские пропагандисты придумали, что Буданов, якобы "погиб" от недавнего ракетного удара, а в Национальном центре "Украинский дом" уже даже идет подготовка к его "похоронам".

Как отмечают в Центре, российские пропагандисты не первый раз сообщают о "гибели" представителей военного командования Украины. Стоит отметить, не так давно в России сообщали и о смерти, и ранении главнокомандующего Валерия Залужного и о смерти генерала Александра Сырского.

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