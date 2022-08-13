"Адский сезон для оккупантов": в оккупированном Мелитополе сильный пожар - подробности

В оккупированном городе Мелитополь (Запорожская область) разгорелся пожар. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем официальном Telegram-канале.

Пожар. Иллюстрация

По предварительным данным загорелся вражеский автомобиль.

"Адский сезон для оккупантов — в самом разгаре. Прямо сейчас: сильный пожар в северной части Мелитополя — по улице Ломоносова. По предварительной информации горит вражеский автомобиль. Как ни пытаются оккупанты погасить пламя, сами признают — машину уже не спасти. Как и не спасутся сами рашисты – вскоре их точно ждет очередная адская ночь от наших ВСУ и движения сопротивления", — рассказал мэр Мелитополя.

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