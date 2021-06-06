Земля набирает скорость: угрожает ли это человечеству

В середине 2020 года наша планета ускорила свое вращение, в результате чего день стал короче на 0,5 секунды и это обеспокоило ученых, ведь такого не случалось за всю историю наблюдений. Недавно эксперты рассказали, чем могло быть вызвано такое изменение и угрожает ли это человечеству.

Скорость вращения Земли меняется / Фото: Science Focus

Исследователи отметили, что полный оборот Земля делает за звездные сутки (86164,090530833 с ≈ 23 часа 56 минут 4 секунды), но продолжительность была другой и она продолжает меняться до сих пор. Миллионы лет назад день составлял 21 час и скорость вращения Земли вокруг оси замедлялась примерно на 1,8 миллисекунды на 100 лет. Но в последнее время что-то пошло не так.

В прошлом году наша планета стала вращаться быстрее, но заметно это только на атомном уровне. Эксперты говорят, что повлиять на этот процесс могли климатические изменения, в частности таяние ледников. По их словам, вода из ледников курсирует к экватору из-за вращения планеты. Из-за этого скорость вращения Земли вокруг оси увеличивается. Но ученые утверждают, что скоро все вернется на круги своя, и планета снова начнет замедляться.

Изменения скорости вращения Земли не несут опасности для человечества, поскольку люди не ощущают эту крошечную потерю времени. А на то, чтобы продолжительность суток заметно изменилась, нужны тысячелетия.

Напомним, ученые говорят, что на Земле существуют территории, где жизнь невозможна в любой форме. Обычно это районы с высокой вулканической активностью.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователи из Кембриджского университета заявили, что только 3% суши остались нетронутыми людьми.

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