Есть ли на Земле места, где нет жизни: ответ ученых

Ученые говорят, что на Земле существуют территории, где жизнь невозможна в любой форме. Обычно это районы с высокой вулканической активностью.

Где на Земле не существует жизнь (фото из открытых источников)

Эксперты отметили, что в жерлах действующих вулканов, горячих гейзерах, кислотных озерах, которые также горячие, потому что расположены в кратерах вулканов и на геотермальных полях, микроорганизмам сложно выжить. И такие "стерильные" участки бывают довольно обширны. Например, на острове Ява есть озеро Кава-Иджен, где постоянно имеет место фумарольная активность. Водоем является сульфатно-хлоридным по составу и имеет высокую кислотность.

Кроме того, в 2019 году группа биологов заявила, что жизнь невозможна в геотермальном поле в Эфиопии Даллол, которое расположено над вулканическим кратером, насыщенным солью. Эта местность завораживает своим внешним видом, но при этом является одной из самых опасных на планете — дневные температуры там даже в зимний период могут превышать плюс 45 градусов по Цельсию. В настоящее время в этом районе активны многочисленные горячие источники, из которых поступает рассол и кислая жидкость, а также широкие маленькие временные гейзеры, образующие конуса соли. В прудах области Даллол, по словам ученых, жизнь отсутствует в любом ее проявлении.

Напомним, что ученые на протяжение десятилетий пытаются найти существование внеземных форм жизни. И искать их имеет смысл лишь там, где может уцелеть хоть что-нибудь живое. Эксперты назвали четыре инопланетных "адреса", где можно наткнуться на простейшие живые организмы.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученый Тоби Тиррелл из Университета Саутгемптона сделал неожиданное заявление по поводу появления жизни на Земле. Он считает, что этому способствовало выгодное стечение обстоятельств.

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