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Главная Новости Общество наука и обучение Ученые заявили, что жизнь на Земле появилась случайно
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Ученые заявили, что жизнь на Земле появилась случайно

Появлению жизни, по словам ученых, способствовало выгодное стечение обстоятельств

сегодня, 12:15
Автор:

Светлана Шкурупий

Считается, что жизнь на планете Земля зародилась примерно 3,7 миллиарда лет тому назад, но как утверждают британские ученые, произошло это благодаря случайности.

Ученые заявили, что жизнь на Земле появилась случайно

как появилась жизнь на Земле (фото из открытых источников)

Эксперты пришли к такому выводу после того, как создали модель климатической эволюции на 100 000 планет, сгенерированных случайным образом. Чтобы получить более точные результаты, каждое небесное тело прогоняли через симуляцию 100 раз. Эксперимент показал, что на нашей планете существуют пригодные условия для обитания и размножения живых организмов уже 3 млрд лет, но при этом, их жизни постоянно угрожают какие-то катаклизмы, в частности астероиды, солнечные вспышки, извержения вулканов, землетрясения и т. д.

Также исследователи обратили внимание на то, что большая часть планет, на которых теоретически также могла появиться жизнь в течение последних трех миллиардов лет, оказались для нее непригодными. Причина – неспособность сохранить благоприятные условия. Так, из 100 000 планет лишь 9% (8 700) были обитаемыми хотя бы один раз, из них почти все были обитаемыми менее 50 раз, а 4 500 планет оставались пригодными для жизни менее 10 раз из 100.

Проанализировав эти данные, британские ученые заявили, что наша планета остается обитаемой такое длительный период времени благодаря случайности. Но при этом, они допускают, что в будущем одна из перечисленных выше катастроф может привести к том, что наша биосфера погибнет, как и все живое.

Напомним, недавно ученые заявили, что люди могут вытеснить сами себя с планеты Земля. По расчетам ученых, вес созданных людьми рукотворных объектов может привести к коллапсу планетарного масштаба.

Ранее издание "Комментарии" сообщало,  что будет, если средняя температура на Земле увеличится до 60 градусов Цельсия.


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Источник: https://www.nature.com/articles/s43247-020-00057-8
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