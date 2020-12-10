Люди могут вытеснить сами себя с планеты Земля, - ученые

Люди могут вытеснить сами себя с планеты Земля. По расчетам ученых, вес созданных людьми рукотворных объектов может привести к коллапсу планетарного масштаба.

ФОТО: Из открытых источников

По данным исследований, рукотворные объекты которые находятся сейчас на поверхности планеты, составляет 1,1 тератонны. Ежедневно масса таких объектов увеличивается. В то время как их создание и жизнедеятельность людей катастрофически уменьшают биомассу на Земле. На данный момент живые организмы на планете весят всего 1 тератонну, к тому же активное потребление природных ресурсов сокращает их вес.

Авторы исследования утверждают, что "люди еженедельно производят в среднем эквивалент веса каждого человека на Земле, в год это составляет примерно 30 гигатонн".

По прогнозам ученых, при таких темпах роста к 2040 году искусственный материал преимущественно пластик и его производные, будет весить до 3 тератонн, что станет критичным для природного баланса в экосистеме.

Напомним, "Комментарии" писали, что астрономы сделали невероятное открытие двух планетных систем, неизученных ранее. По их словам, эти две планеты появились совсем недавно. Обнаружить их удалось благодаря телескопу TESS. Ученые рассказали, что возраст этих двух звезд не превышает 320 млн лет. По результатам наблюдения, TOI-251 вращается вокруг самой маленькой планеты Нептун каждые 4,94 дня. По массе она сравнима с Солнцем. Температура так же схожа с Солнцем - более 5000 градусов Цельсия.

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