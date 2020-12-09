kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 09.12.2020

BTC/USD

18200.72

ETH/USD

562.09

LTC/USD

76.19

НБУ 09.12.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

34.40

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Ученые открыли две новых планеты
commentss НОВОСТИ Все новости

Ученые открыли две новых планеты

Планетам дали названия TOI-251 и TOI-942.

сегодня, 15:04
Автор:

Мокрик Анастасия

Астрономы сделали невероятное открытие двух планетных систем неизученных ранее. По их словам, эти две планеты появились совсем недавно. Обнаружить их удалось благодаря телескопу TESS. Ученые рассказали, что возраст этих двух звезд не превышает 320 млн лет. 

Ученые открыли две новых планеты

ФОТО: Из открытых источников

По результатам наблюдения, TOI-251 вращается вокруг самой маленькой планеты Нептун каждые 4,94 дня. По массе она сравнима с Солнцем. Температура так же схожа с Солнцем  - более 5000 градусов Цельсия. Находится звезда на расстоянии 324 световых лет от Солнечной системы. Предполагается, что ее возраст от 40 до 320 млн лет.

Вторая звезда по размеру практически такая же, как и Солнце, только масса её меньше на 21%. Астрономы сообщают, что её возраст колеблется от 20 до 160 млн лет. Вокруг неё вращаются две газовых планеты. Одна из этих планет обладает радиусом, в 5,79 раз больше, чем у самой крупной планеты Солнечной системы – Юпитера. Ученые отмечают, что размеры этих двух планет довольно-таки внушительные, но несмотря на это, они отличаются маленькой массой.

К слову, в феврале текущего года британским астрономам также удалось открыть новую планету. Её назвали NGTS-10b. Ученые отметили, что NGTS-10b — это горячий юпитер. Именно так называют газовые гиганты. Эти планеты настолько близко вращаются к своим звездам, что атмосфера них достигает невероятных температур —  727-1027 градусов. В связи с этим на таких планетах могут идти рубиновые дожди или же дожди из сапфиров. Благодаря таким открытиям астрономам удается всё лучше и лучше изучать Солнечную систему, а так же историю её формирования.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что американские астрономы выяснили, когда случится "конец света" — погибнет Солнечная система, а так же об обнаружении "мёртвой галактики".





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://phys.org/news/2020-12-young-planetary-tess.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ