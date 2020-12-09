Ученые открыли две новых планеты

Астрономы сделали невероятное открытие двух планетных систем неизученных ранее. По их словам, эти две планеты появились совсем недавно. Обнаружить их удалось благодаря телескопу TESS. Ученые рассказали, что возраст этих двух звезд не превышает 320 млн лет.

ФОТО: Из открытых источников

По результатам наблюдения, TOI-251 вращается вокруг самой маленькой планеты Нептун каждые 4,94 дня. По массе она сравнима с Солнцем. Температура так же схожа с Солнцем - более 5000 градусов Цельсия. Находится звезда на расстоянии 324 световых лет от Солнечной системы. Предполагается, что ее возраст от 40 до 320 млн лет.

Вторая звезда по размеру практически такая же, как и Солнце, только масса её меньше на 21%. Астрономы сообщают, что её возраст колеблется от 20 до 160 млн лет. Вокруг неё вращаются две газовых планеты. Одна из этих планет обладает радиусом, в 5,79 раз больше, чем у самой крупной планеты Солнечной системы – Юпитера. Ученые отмечают, что размеры этих двух планет довольно-таки внушительные, но несмотря на это, они отличаются маленькой массой.

К слову, в феврале текущего года британским астрономам также удалось открыть новую планету. Её назвали NGTS-10b. Ученые отметили, что NGTS-10b — это горячий юпитер. Именно так называют газовые гиганты. Эти планеты настолько близко вращаются к своим звездам, что атмосфера них достигает невероятных температур — 727-1027 градусов. В связи с этим на таких планетах могут идти рубиновые дожди или же дожди из сапфиров. Благодаря таким открытиям астрономам удается всё лучше и лучше изучать Солнечную систему, а так же историю её формирования.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что американские астрономы выяснили, когда случится "конец света" — погибнет Солнечная система, а так же об обнаружении "мёртвой галактики".









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