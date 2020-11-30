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Главная Новости Общество наука и обучение Американские астрономы выяснили, когда случится "конец света" - погибнет Солнечная система
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Американские астрономы выяснили, когда случится "конец света" - погибнет Солнечная система

Радует, что случится это не скоро

сегодня, 21:39
Автор:

Дмитрий Симоненко

Американские астрономы смоделировали "конец света", а именно – когда исчезнет Солнечная система. Они провели расчеты с помощью современных технологий, которые позволили определить судьбу планет, а также, собственно, процесс разрушения Солнца. 

Американские астрономы выяснили, когда случится "конец света" - погибнет Солнечная система

Согласно выводам специалистов, пока масса Солнца будет уменьшаться, орбиты планет-гигантов будут пропорционально увеличиваться. В результате изменится стабильная конфигурация орбит Юпитера и Сатурна, в результате чего небесные тела станут более уязвимыми к воздействиям пролетающих мимо Солнечной системы звезд.

В течение следующих 30 миллиардов лет такие звезды станут причиной крупномасштабной нестабильности в орбитах газовых небесных тел. Из-за этого произойдет выброс из Солнечной системы всех планет, за исключением одной. Затем, в последующие 50 миллиардов лет новое приближение звезды до конца разрушит нашу галактику.

Таким образом, Солнечная система исчезнет на протяжение следующих 100 миллиардов лет. Этот период значительно длиннее, чем настоящий возраст Вселенной, но меньше, чем показывали предыдущие попытки установить момент гибели нашей галактики.

Ранее "Комментарии" писали о том, какой на МКС туалет, как астронавты моются, занимаются спортом, едят и спят.


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Источник: https://iopscience.iop.org/journal/1538-3881
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