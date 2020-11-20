kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 20.11.2020

BTC/USD

18243.62

ETH/USD

508.23

LTC/USD

81.84

НБУ 20.11.2020

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

33.90

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Что будет, если средняя температура на Земле увеличится до 60 градусов Цельсия
commentss НОВОСТИ Все новости

Что будет, если средняя температура на Земле увеличится до 60 градусов Цельсия

Температура на планете Земля может колебаться в достаточно широких пределах

сегодня, 14:45
Автор:

Любовь Блажко

Когда-то уровень излучения нашего Солнца был ниже на целых 20 процентов. Специалисты уверены в том, что в скором будущем солнечная радиация будет увеличиваться на 10 процентов каждый миллиард лет. Поэтому они не исключают того, что рано или поздно температура на нашей планете достигнет такой отметки, что человек здесь выжить не сможет. 

Что будет, если средняя температура на Земле увеличится до 60 градусов Цельсия

Что будет, если средняя температура на Земле увеличится до 60 градусов. Фото: unsplash

Температура на Земле может колебаться в более чем широких пределах. К примеру, в Антарктиде было зафиксировано -89.2 градуса по Цельсию, а в Долине Смерти в Калифорнии воздух может прогреваться до 57 градусов выше нуля. И это далеко не  предел того, что может случиться — метеорологические спутники зафиксировали более 70 градусов тепла в иранской пустыне Деште-Лут.

А что же ожидает человечество, когда огромная раскаленная звезда начнет нагревать земную поверхность гораздо сильнее? Планету окутает водяной пар, который создаст парниковый эффект и разогреет ее еще больше. Это приведет к тому, что все льды начнут таять, а мировой океан рано или поздно достигнет точки кипения. В таких условиях человек жить, конечно же, не сможет. Поэтому уцелеть смогут лишь какие-нибудь бактерии-экстремофилы. 

Ученые резюмируют, что если такой сценарий воплотиться в реальность, то можно будет наблюдать весьма необычное явление – гиперканы. Это тропические циклоны, которые будут появляться, когда вода нагреется выше 50 градусов. Скорость ветра в таких штормах будет приближаться к 1000 км/ч. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, как выглядят первые и последние снимки планет. 




Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/128043-chto-budet-esli-srednyaya-temperatura-na-zemle-uvelichitsya-do-60-gradusov-tselsiya
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ