Тогда и сейчас: как выглядят первые и последние снимки планет

Сейчас мы можем смотреть качественные и четкие фотографии различных небесных тел, но так было не всегда. Еще каких-то 40 лет тому назад ученые радовались размытым снимкам или пятнам, которые потом детально изучали. И сейчас самое время посмотреть, насколько шагнули вперед наши технологии, и как изменились фото планет спустя много лет.

Как выглядят первые и последние снимки планет. Фото: unsplash

5 февраля 1974 года межпланетная станция NASA "Маринер-10" сделала первый крупный снимок Венеры. А самый последний снимок планеты был сделан 8 июня этого года.





Космический аппарат вышел на орбиту Меркурия в марте 1974 года и сделал более 2800 снимков. А с 2011 года на его орбите была автоматическая межпланетная станция "Мессенджер", которая упала на планету в 2015 году.





Первую фотографию Марса сделал космический аппарат 14 июля 1965 года. А сейчас же эта планета стала первой в списке, которую хотят колонизировать. Именно поэтому снимки Марса появляются едва не каждый день.





В январе 1979 года "Вояджер-1" был внутри нашей системы и передал первые детальные снимки Юпитера и Сатурна. Последний снимок Юпитера был сделан космическим телескопом "Хаббл" 25 августа 2020 года.





В 1980 году "Вояджер-1" впервые показал кольца Сатурна. А один из самых последних снимков планеты сделал аппарат "Кассини" в 2012 году.

Также издание "Комментарии" расскажет, какой была бы наша планета, если бы весила в 10 раз больше.





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