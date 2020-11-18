Сотрудники NASA создали телескоп "Кеплер" для того, чтобы он занимался поиском новых экзопланет. И надо отметить, что он отлично справляется с поставленной задачей: за время работы устройство обнаружило более 2,5 тысячи планет за пределами Солнечной системы. Значительную их часть ученые относят к категории "Крупные газовые гиганты", так как их проще рассмотреть. Еще было найдено и множество планет, которые можно отнести к категории "Суперземля" — это тела, вес которых в 5 или 10 раз больше, нежели масса нашей планеты.

Какой была бы наша планета, если бы весила в 10 раз больше. Фото: unsplash

Исходя из этого, эксперты создали уникальную модель, которая сможет наглядно продемонстрировать, какой бы была Земля, если бы была в разы больше своих теперешних размеров.

Оказалось, она поменяла бы гравитационное воздействие на соседние небесные тела. А это означает, что и движение космических объектов выглядело бы совсем не так, каким мы его видим сейчас.

Второе бы отличие заключалось в том, что абсолютно все живые существа, которые есть на Земле, были бы гораздо ниже. Объясняется это тем, что огромная масса Земли вызывала бы более высокую силу тяжести.

Специалисты рассказывают, что изменилось бы и строение нашего земного шара. Мантия и ядро тоже бы стали значительно больше в размере. А из-за более сильного гравитационного притяжения выросло бы давление, и ядро затвердело. Если бы такой сценарий воплотился в реальность, то Земля не могла бы производить магнитное поле, а его отсутствие привело бы к исчезновению солнечного ветра и космических лучей. Ученые резюмируют, что все живые существа подверглись бы серьезной опасности, если бы Земля стала иного размера.

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