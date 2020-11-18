kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.11.2020

BTC/USD

17875.64

ETH/USD

475.01

LTC/USD

71.09

НБУ 18.11.2020

USD/UAH

28.41

EUR/UAH

33.70

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Какой была бы наша планета, если бы весила в 10 раз больше
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой была бы наша планета, если бы весила в 10 раз больше

Горы, люди, растения и все другие живые существа, населяющие нашу планету, были бы более низкими

сегодня, 15:01
Автор:

Любовь Блажко

Сотрудники NASA создали телескоп "Кеплер" для того, чтобы он занимался поиском новых экзопланет. И надо отметить, что он отлично справляется с поставленной задачей: за время работы устройство обнаружило более 2,5 тысячи планет за пределами Солнечной системы. Значительную их часть ученые относят к категории "Крупные газовые гиганты", так как их проще рассмотреть. Еще было найдено и множество планет, которые можно отнести к категории "Суперземля" — это тела, вес которых в 5 или 10 раз больше, нежели масса нашей планеты. 

Какой была бы наша планета, если бы весила в 10 раз больше

Какой была бы наша планета, если бы весила в 10 раз больше. Фото: unsplash

Исходя из этого, эксперты создали уникальную модель, которая сможет наглядно продемонстрировать, какой бы была Земля, если бы была в разы больше своих теперешних размеров. 

Оказалось, она поменяла бы гравитационное воздействие на соседние небесные тела. А это означает, что и движение космических объектов выглядело бы совсем не так, каким мы его видим сейчас. 

Второе бы отличие заключалось в том, что абсолютно все живые существа, которые есть на Земле, были бы гораздо ниже. Объясняется это тем, что огромная масса Земли вызывала бы более высокую силу тяжести.

Специалисты рассказывают, что изменилось бы и строение нашего земного шара. Мантия и ядро тоже бы стали значительно больше в размере. А из-за более сильного гравитационного притяжения выросло бы давление, и ядро затвердело. Если бы такой сценарий воплотился в реальность, то Земля не могла бы производить магнитное поле, а его отсутствие привело бы к исчезновению солнечного ветра и космических лучей. Ученые резюмируют, что все живые существа подверглись бы серьезной опасности, если бы Земля стала иного размера. 

Также издание "Комментарии" расскажет, как будет выглядеть наша планета без океанов. 


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://planet-today.ru/novosti/nauka/item/128125-kakoj-by-byla-zemlya-esli-by-vesila-v-10-raz-bolshe
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ