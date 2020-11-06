Как будет выглядеть наша планета без океанов: захватывающее видео

Хорошо известно, что океаны занимают большую часть нашей планеты, включая также длинный горный хребет, глубочайшую впадину и естественные древние "мосты", по которым люди переходили с континента на континент. Но что будет, если представить Землю без них? Давайте разберемся.

Как будет выглядеть наша планета без океанов. Фото: unsplash

Чтобы узнать, что же произойдет на самом деле, эксперты опубликовали в сети невероятное видео, на котором можно увидеть научный визуальный эксперимент. Они смоделировали не только конечный результат, а и постепенное исчезновение воды с поверхности.

Так, можно заметить, что по мере исчезновения жидкости, становятся видимыми первые участки скрытой ранее земли: континентальные шельфы — подводные края континентов. Они создают сухопутные "мосты", которые были нужны людям для того, чтобы переходить с континента на континент. Много лет тому назад наши предки передвигались из континентальной Европы в Великобританию, из Сибири — на Аляску, а из Австралии попадать на соседние острова.

В мире с обмелевшими океанами, уровень которых упал с 2000 до 3000 метров, появляется самая длинная цепь гор на Земле. Это срединно-океанический хребет, который простирается на 60 000 километров через всю планету.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, ученые заявили о процессах на Солнце, которые коснутся всего человечества.



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