Ученые заявили о процессах на Солнце, которые коснутся всего человечества

Как оказалось, динозавры могли исчезнуть вовсе не из-за падения метеорита, а из-за постоянных процессов на Солнце. Ведь оно является огромной раскаленной звездой, у которой тоже есть свой срок жизни. Об этом пишет издание golos.

Когда наступит гибель Солнца. Фото: unsplash

С каждым новым столетием интенсивность излучения Солнца в разы увеличивается, что приведет к его неминуемой гибели. Ученые рассказывает, что перед смертью эта звезда раскалится настолько сильно, что жизнь на нашей планете просто перестанет существовать. Они предполагают, что это должно случиться через 4,5 миллиарда лет.

Специалисты поделились, что на каждом этапе своего существования Солнце будет становиться все ярче и ярче. Так, во времена жизни динозавров оно светило довольно тускло и спокойно. Когда же раскаленная звезда нагреется до своего максимального предела, то все живое моментально начнет погибать, а океаны начнут испарятся.

На последнем своем жизненном этапе Солнце начнет активно раздуваться, постепенно превращаясь в красный цвет. Также эксперты уверены, что это процесс полностью поглотит Венеру и Меркурий. А вот окажется ли среди них наша планета – это пока выяснить трудно.



Ранее издание "Комментарии" сообщало, как на Земле появился кислород. На данный момент ученым удалось установить тот факт, что когда железо входит в контакт с серой вулкана, то вместе они начинают создавать пирит – минерал, который очень похож на золото. И в процессе такого взаимодействия появляется кислород.

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