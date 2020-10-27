Ученые выяснили, как на Земле появился кислород

Известно, что на протяжении почти четырех с половиной миллиардов лет наша планета оставалась полностью бесплодной. И только когда на ней появилось кислородное одеяло, тогда и смогла зародиться многоклеточная жизнь, передает издание ukurier.gov.

Как на Земле появился кислород. Фото: unsplash

Эксперты из Чикагского и Калифорнийского университетов уже долгий период времени пытаются выяснить, откуда же на Земле появился кислород. И чтобы сделать первые выводы и узнать необходимую информацию, они детально изучили древние породы земли в возрасте от 2,6 до 2,3 миллиарда лет в Австралии и Южной Африке.

А исследования, которые были проведены еще раньше, позволили узнать, что на планете кислород появился около 2,5 миллиардов лет тому назад. Но эту цифру специалисты не считают точной, поскольку и сейчас возникают незначительные кислородные всплески.

Ученые рассказывают, что большое количество железа, которое можно было найти в древних водах, становилось неким препятствием для создания кислорода на планете. Но, как вскоре стало известно, это совсем не так.

На данный момент им удалось установить тот факт, что когда железо входит в контакт с серой вулкана, то вместе они начинают создавать пирит – минерал, который очень похож на золото. И в процессе такого взаимодействия появляется кислород, подчеркивают специалисты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, сколько кислорода необходимо для мозга.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!