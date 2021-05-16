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Где может скрываться внеземная жизнь: четыре «адреса»

Эксперты рассказали, в каких уголках Солнечной системы может скрываться внеземная жизнь

сегодня, 16:40
Автор:

Светлана Шкурупий

Ученые на протяжение десятилетий пытаются найти существование внеземных форм жизни. И искать их имеет смысл лишь там, где может уцелеть хоть что-нибудь живое.

Где может скрываться внеземная жизнь: четыре «адреса»

Где может скрываться внеземная жизнь / фото: Shutterstock / Fotodom

Эксперты назвали четыре инопланетных "адреса", где можно наткнуться на простейшие живые организмы. 

Марс

О возможности существования жизни на Марсе люди размышляли веками из-за близости планеты и её сходства с Землей. На Красной планете под южной полярной ледяной шапкой недавно было найдено озеро, а до этого в атмосфере планеты обнаружили метан, который мог появиться в результате биологических процессов. 

Европа

Это шестой по отдаленности от планеты спутник Юпитера. Считается, что Европа — геологически активный мир, как и Земля, потому что деформация нагревает ее недра и расплавляет ядро.

Поверхность Европы покрыта льдами, а под ними, по мнению исследователей, находится слой жидкой воды — огромный океан глубиной более 100 км. Вполне возможно, что на дне этого океана есть гидротермальные источники и вулканы, возле которых на Земле образуются богатые и разнообразные экосистемы.

Энцелад

Этот спутник вращается вокруг Сатурна. Впервые он привлек внимание ученых как потенциально обитаемый мир после открытия на нем огромных гейзеров, которые бьют возле южного полюса. В них была обнаружена не только вода, но и множество органических молекул, а также крупинки твердых силикатных частиц, которые могут образовываться только в том случае, если подповерхностная вода океана контактирует со скалистым дном при температурах не менее 90 градусов по Цельсию. Это очень убедительное доказательство существования гидротермальных источников на дне океана, необходимых для зарождения жизни.

Титан

Это крупнейший спутник Сатурна, второй по величине спутник в Солнечной системе. Атмосфера спутника а основном состоит из азота — важного  элемента для построения белков, которые присутствуют во всех известных нам формах жизни.

Также исследователям удалось выяснить, что на поверхности Титана есть реки и озера жидкого метана и этана.

Ученые допускают, что на этом спутнике может быть жизнь, но потенциально у нее будет совершенно другой химический состав, нежели у земных организмов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о новом способе поиска внеземной жизни.


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Источник: https://www.popmech.ru/science/626143-gde-my-mozhem-nayti-zhizn-v-kosmose-chetyre-adresa/
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