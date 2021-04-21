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Ученые рассказали о новом способе поиска внеземной жизни

Американские исследователи рассказали, что будут искать признаки внеземных цивилизаций с помощью телескопа «Джеймс Уэбб»

сегодня, 10:25
Автор:

Светлана Шкурупий

Ученые со всего мира давно исследуют космос и пытаются найти хоть какие-то доказательства существования внеземных цивилизаций. И сделать это они надеются в ближайшие 5-10 лет с помощью супертелескопа "Джеймс Уэбб".

Ученые рассказали о новом способе поиска внеземной жизни

Жизнь во вселенной / Фото: unsplash.com

Известно, что мощный новый телескоп планируют запустить в космическое пространство в октябре 2021 года. Аспирантка Университета штата Огайо Каприс Филлипс рассказала о том, что новый аппарат сможет быстро находить сигналы внеземной жизни, он позволит обнаружить аммиак в атмосфере в составе шести газовых карликовых планет, сделав всего несколько витков вокруг них. На это ему потребуется около 60 часов. Однако более реалистичные прогнозы говорят в пользу того, что телескоп сможет найти жизнь в космосе в течение 5 – 10 ближайших лет.

Исследователи предполагают, что планеты с газовыми карликами могут являться одной из причин появления жизни. Но доказать это проблематично, поскольку эти суперземли расположены за пределами нашей Солнечной системы. Однако, мощности и чувствительности космического телескопа "Джеймс Уэбб" должно хватить для того, чтобы решить эту проблему.

Напомним, что на Землю в 2018 году в штате Онтарио (США) упал метеорит. Изучив его состав и структуру, исследователи обнаружили чистые запасы органического вещества, которые имеют внеземное происхождение.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователям из Калифорнийского технологического института (США) удалось определить наиболее вероятное место расположения инопланетных цивилизаций во Млечном Пути. Во время исследования специалисты учитывали фактор самоуничтожения разумных существ. 


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Источник: https://hothardware.com/news/scientists-predict-finding-extraterrestrial-life-in-next-few-years-using-deep-space-network
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