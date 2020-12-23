Ученые определили наиболее вероятное место обитания инопланетных цивилизаций

Ученые продолжают изучать неизведанные глубины космоса и пытаются найти следы внеземной цивилизации. Исследователям из Калифорнийского технологического института удалось определить наиболее вероятное место расположения инопланетных цивилизаций во Млечном Пути. Во время исследования ученые учитывали фактор самоуничтожения разумных существ.

ФОТО: Из открытых источников

Для того чтобы оценить возраст и географию распространения цивилизаций инопланетян, учеными была внедрена галактическая имитационная модель. С ее помощью можно учесть вероятность появления живой природы из неживой, которое имеет название абиогенез, а также определить вероятность гибели цивилизаций. В ходе исследования оказалось, что крайний фактор оказывает наибольшее влияние на число разумных цивилизаций и их возраст.

Результаты моделирования показали, что наибольшее число инопланетных цивилизаций вероятно может населять кольцевую область, расположенную в четырех тысячах парсеков (один парсек равняется 3,2 световых года) от центра Млечного Пути. Ученые также пришли к выводу, что со временем подвергаются исчезновению все больше цивилизаций, однако густо заселенными остаются внутренние области Млечного Пути.

Напомним, что ранее астроном рассказал, когда люди смогут встретиться с инопланетянами. Известный астрофизик Сет Шостак верит, что контакт с пришельцами состоится и даже предположил, что это может случиться к 2036 году. Забавно, что несмотря на всю уверенность своих слов, Шостак решил поспорить лишь на чашку кофе, что контакт с пришельцами действительно случиться до 2036 года.









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