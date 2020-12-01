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Когда люди встретятся с инопланетянами: астроном дал ответ

Астроном слепо надеется, что встреча скоро произойдет

сегодня, 22:00
Автор:

Светлана Шкурупий

Человечество продолжает изучать глубины космоса и пытается найти следы внеземной цивилизации, но пока все тщетно. Известный астрофизик Сет Шостак верит, что контакт с пришельцами состоится и даже предположил, когда это может произойти.

Когда люди встретятся с инопланетянами: астроном дал ответ

встреча с инопланетянами (фото из открытых источников)

Эксперт, работающий в организации SETI, которая занимается поиском внеземной жизни, говорит, что к 2036 году человечество найдет инопланетян. Он говорит, что сейчас это трудно сделать из-за того, что компьютеры, обследующие сигналы из космоса, не достаточно мощные. Но если их скорость обработки данных будет удваиваться каждые два года, то можно будет изучить миллион звездных систем, и по словам ученого, этого будет достаточно, чтобы "что-то найти".

Забавно, что несмотря на всю уверенность своих слов, Шостак решил поспорить лишь на чашку кофе, что контакт с пришельцами действительно случиться до 2036 года. 

Астрофизик говорит, что в последние десятилетия человечество сделало большой шаг в изучении космического пространства и если продвигаться такими темпами и дальше, то мы сможем сделать множество великих открытий. 

Напомним, что Китай будет искать инопланетян с помощью гигантского сферического телескопа, который был запущен в эксплуатацию в январе 2020 года. Но для того, чтобы фиксировать сигналы с далеких галактик его еще нужно модернизировать.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые из Оксфордского университета провели исследование, чтобы выяснить, хотят ли люди встретиться с инопланетными существами. Результаты опроса показали, что люди готовы идти на контакт с пришельцами, при чем мужчины проявили к этой теме больший интерес, чем женщины. 


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Источник: https://www.popmech.ru/science/news-648423-specialisty-po-poisku-vnezemnyh-civilizaciy-zayavili-o-tom-to-naydut-inoplanetyan-k-2036-godu/?from=stars_news_4
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