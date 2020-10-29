Во фрагменте метеорита ученые обнаружили следы внеземной цивилизации

Зимой 2018 года по небу над штатом Онтарио США пролетело небесное тело с огненным шаром. Ученым довольно быстро удалось отследить траекторию его падения, а также в кротчайшее время собрать образцы до того, как оно вступит во взаимодействие с экологией нашей планеты, бактериями, вирусами, простейшими и так далее. Об исследовании метеорита рассказывает интернет-журнал Meteoritics & Planetary Science.

Раннее выявление с помощью метеорологического радара дало геологам возможность собрать около 1 тыс грамм фрагментов метеорита. Изучив его состав и структуру, исследователи обнаружили чистые запасы органического вещества, которые имеют внеземное происхождение.

Ученые сделали вывод, что небесное тело принадлежит к хондритам типа H4, в состав которого входят такие элементы таблицы Менделеева как железо, никель и оливин. Они были представлены примерно на треть в породе метеорита, что дало все основания считать, что на Землю упал кусочек астероида Геба.

Внутри некоторых фрагментов метеорита геологи обнаружили органические вещества, которые не сгорели при прохождении атмосферы Земли, что дало возможность исследователям в очередной раз убедиться, что не только на Земле существует жизнь.

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