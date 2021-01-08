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В сутках больше не 24 часа: Земля стала вращаться быстрее

Самый короткий день на Земле был 19 июля 2020 года

сегодня, 11:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Ученые заявили, что с середины 2020 года наша планета ускорила вращение, и, хотя это заметно только на атомарном уровне, такой ход событий может привести к некоторым последствиям. 

В сутках больше не 24 часа: Земля стала вращаться быстрее

Земля стала вращаться быстрее (фото из открытых источников)

Мировые хронометристы обеспокоены и обсуждают вопрос относительно того, стоит ли добавлять "високосную секунду" к атомным часам, которые отсчитывают время на Земле. Дело в том, что раньше на один оборот планета тратила 86,4 тыс. секунд, а сейчас эта цифра стала меньше.

"В среднем дни проходят на 0,5 секунды меньше 24 полных часов. Эта крошечная потеря времени обнаруживается только на атомарном уровне, но имеет далеко идущие последствия", — говорится в сообщении.

Ученые заявили, что в 2020 года наблюдался самый короткий день с момента, когда человек начал вести учет времени вращения Земли. Это случилось 19 июля, тогда сутки были на 1,4602 миллисекунды короче полных 24 часов. Всего в течение прошлого года было зафиксировано 28 коротких дней с 1960 года.

Хронометристы говорят, что если скорость вращения нашей планеты вырастет, то нужно будет добавлять отрицательную високосную секунду, но пока об этом говорить рано.

Напомним, в сети появилось видео, над которым работала команда режиссеров, сценаристов и футурологов, чтобы показать, как в будущем будет выглядеть наша планета, если все жители исчезнут. Создатели ролика — канал #Mind Warehouse

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в 2100 году Земле грозит масштабное наводнение, которое может обернуться для человечества серьезной катастрофой. Это случится, если средняя температура станет выше на 4 градуса доиндустриальных показателей.


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Источник: https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-9113999/Earth-spinning-faster-time-past-50-years.html
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