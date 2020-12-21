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Планету ждет наводнение, которое может обернуться катастрофой: когда это случится

Если средняя температуры станет выше на 4 градуса доиндустриальных показателей, то негативных последствий избежать не получится

сегодня, 22:21
Автор:

Любовь Блажко

Ученые сделали настораживающее заявление: нашей планете грозит масштабное наводнение, которое может обернуться катастрофой для человечества. Они также назвали приблизительный год этого – 2100. Такой исход вполне реален, если средняя температура станет выше на 4 градуса доиндустриальных показателей (1850-1900 гг.). Информация об этом размещена в журнале One Earth. 

Планету ждет наводнение, которое может обернуться катастрофой: когда это случится

Планету ждет наводнение, которое может обернуться катастрофой. Фото: unsplash

Исследованием занимается группа экспертов из Имперского колледжа Лондона (Англия). Согласно их заявлению, если температура повысится, то это приведет к тому, что ледяные щиты Земли потеряют триллионы тонн от своей массы. 

"В настоящее время сотни миллионов людей живут в регионах, подверженных прибрежным наводнениям, и вероятность более разрушительных наводнений возрастет с резким повышением уровня моря", – рассказывают подробнее авторы этого исследования.

Специалисты объяснили, что 10 тысяч лет назад ледяные щиты таяли намного быстрее, нежели это происходит сейчас. Уровень моря каждое столетие поднимался на метр. 

Тем не менее, ученые заявляют, что данный прогноз еще нельзя назвать точным. В ближайшем будущем им предстоит выяснить, насколько реально такое развитие событий. Также они сильно опасаются того, что в ближайшие десятилетия ледяные щиты начнут исчезать быстрее.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, на острове Крит в результате разбушевавшейся стихии объявили об эвакуации населения. Проливные дожди привели к наводнению. К спасателям обращаются сотни местных жителей с просьбой о помощи. Работники экстренных служб откачивают воду из жилых домов и зданий предприятий, которые расположены в южной части острова.
Местные информагентства также сообщают, что  муниципальные службы задействовали в спасении людей из затопленных подвалов и транспортных средств, которые попали под затопление.  


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Источник: https://www.cell.com/one-earth/fulltext/S2590-3322(20)30592-3?from=article_link
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