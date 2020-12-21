Планету ждет наводнение, которое может обернуться катастрофой: когда это случится

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Любовь Блажко
Ученые сделали настораживающее заявление: нашей планете грозит масштабное наводнение, которое может обернуться катастрофой для человечества. Они также назвали приблизительный год этого – 2100. Такой исход вполне реален, если средняя температура станет выше на 4 градуса доиндустриальных показателей (1850-1900 гг.). Информация об этом размещена в журнале One Earth.
Планету ждет наводнение, которое может обернуться катастрофой. Фото: unsplash
Исследованием занимается группа экспертов из Имперского колледжа Лондона (Англия). Согласно их заявлению, если температура повысится, то это приведет к тому, что ледяные щиты Земли потеряют триллионы тонн от своей массы.
Специалисты объяснили, что 10 тысяч лет назад ледяные щиты таяли намного быстрее, нежели это происходит сейчас. Уровень моря каждое столетие поднимался на метр.
Тем не менее, ученые заявляют, что данный прогноз еще нельзя назвать точным. В ближайшем будущем им предстоит выяснить, насколько реально такое развитие событий. Также они сильно опасаются того, что в ближайшие десятилетия ледяные щиты начнут исчезать быстрее.
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