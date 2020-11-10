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Главная Новости Общество происшествия Наводнение на Крите: власти эвакуируют жителей
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Наводнение на Крите: власти эвакуируют жителей

Спасатели фиксируют сотни обращений за помощью

сегодня, 11:42
Автор:

Сергей Медведев

На острове Крит в результате разбушевавшейся стихии объявили об эвакуации населения. Проливные дожди привели к наводнению. К спасателям обращаются сотни местных жителей с просьбой о помощи. Работники экстренных служб откачивают воду из жилых домов и зданий предприятий, которые расположены в южной части острова.

Наводнение на Крите: власти эвакуируют жителей

Местные информагентства также сообщают, что  муниципальные службы задействовали в спасении людей из затопленных подвалов и транспортных средств, которые попали под затопление.  

Пожарные Крита обращается к гражданам, живущим в районах, подверженных наводнениям, с просьбой перебраться на возвышенность, обращая особое внимание на жителей Анисараса, Аналипси, Кутулуфари и Сталиды.

Ранее "Комментарии" писали, что шторм Алекс во Франции и Италии повредил десятки домов. Число жертв шторма выросло до девяти. Люди были найдены мертвыми после того, как в пятницу приграничный район попал под шторм "Алекс". Французские пожарные заявили, что еще 21 человек пропал без вести, восемь из них, как известно, исчезли во время шторма. Непогода нанесла ущерб на миллионы евро: в Италии снесло несколько автомобильных мостов, а улицы некоторых городов завалило мусором и грязью, а на улицах лежали десятки перевернутых автомобилей.
 


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Источник: https://www.ekathimerini.com/258994/article/ekathimerini/news/heavy-rain-causes-flooding-in-crete
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