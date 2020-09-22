Ученые показали, как будет выглядеть Земля без людей (видео)

В Сеть выложили видео того, как в будущем может выглядеть Земля, если исчезнут все ее жители. Создатели ролика - канал #Mind Warehouse - задействовали кадры, которые ранее использовали для научных телепрограмм National Geographic.

Как сообщает The Daily Mail, создатели видео о Земле без людей тесно сотрудничали с учеными, которые специализируются на данной теме, и футурологами. Они смело предположили, что же будет, когда Земля останется без электричества. Ученые сделали прогноз насчет домашних животных, а также как преобразится наша планета через миллионы лет после нашего исчезновения.

Напомним, уровень Мирового океана, по данным NASA, продолжает стремительно расти - куда быстрее, чем ожидали ученые. Если же глобальное потепление будет прогрессировать в этом же темпе, все ледники Земли могут растаять минимум за 5000 лет. Ученые Science Insider показали, как будет выглядеть наша планета без ледников.



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