Как будет выглядеть Земля, когда растают все ледники (видео)

Уровень Мирового океана, по данным NASA, продолжает стремительно расти - куда быстрее, чем ожидали ученые. Если же глобальное потепление будет прогрессировать в этом же темпе, все ледники Земли могут растаять минимум за 5000 лет. Ученые Science Insider показали, как будет выглядеть наша планета без ледников.

Эксперты говорят, что может показаться, что иначе Земля выглядеть не будет. Но это лишь на первый взгляд. С карты исчезнут многие известные места. Первой уйдет под воду Венеция. Более того, не будет таких мегаполисов, как Калькутта и Шанхай, где проживает почти 20 миллионов человек.

Напомним, из-за шторма Талия в Греции уходит под воду остров Эвбея. Жертвами стихии стали, по меньшей мере, пятеро. Среди погибших - восьмимесячный ребенок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!