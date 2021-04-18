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На Земле осталось только 3% нетронутой природы

Исследователи из Кембриджского университета заявили, что только 3% суши остались нетронутыми человеком

сегодня, 10:30
Автор:

Светлана Шкурупий

Исследования показывают, что человечество очень влияет на состояние окружающей среды. Если раньше на планете оставалось 5%, а до этого 19% нетронутых человеком экосистем, то теперь их количество сократилось до 3%.

На Земле осталось только 3% нетронутой природы

На Земле осталось только 3% нетронутой природы / Фото – Unspalsh

Дело в том, что вторжение человека на определенную территорию всегда сопровождается вымиранием 1-2 видов, а это запускает нежелательную цепочку изменений.

Если раньше исследователи говорили о том, что нетронутыми на Земле остаются 20-40% суши, то сейчас эта цифра значительно сократилась.

Всего 3% экосистем сохранили среду обитания и полны популяции животных, чтобы поддерживать работу экосистемы в ее первоначальном виде. Речь идет о нескольких районах тропических лесов Амазонки и Конго, лесах и тундрах восточной Сибири и северной Канады, а также Сахаре.

Исследователи показали карту, на которой отобразили территории, где животные исчезли из своего первоначального ареала обитания, а где их слишком мало для того, чтобы поддерживать здоровую экосистему.

На Земле осталось только 3% нетронутой природы - фото 2

Ученые хотят искусственно вернуть некоторые виды животных в естественную среду своего обитания, чтобы устроить "перезапуск" экосистемы и увеличить процентный показатель.

Однако насчет такого варианта есть сомнения. Профессор Пьер Ибиш говорит о том, что существенно это не изменит ситуацию. Эксперт считает, что исследование не учло важный фактор, который влияет на экосистемы планеты, — глобальное потепление.

Ранее мы писали о том, какие виды животных могут оказаться под угрозой исчезновения из-за глобального потепления.

Также издание "Комментарии" сообщало, что ученые нашли способ, который сможет предотвратить глобальное потепление.


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Источник: https://www.theguardian.com/environment/2021/apr/15/just-3-of-worlds-ecosystems-remain-intact-study-suggests
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