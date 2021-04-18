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Светлана Шкурупий
Исследования
показывают, что человечество очень влияет на состояние
окружающей среды. Если раньше на планете оставалось 5%, а до этого 19% нетронутых
человеком экосистем, то теперь их количество сократилось до 3%.
На Земле осталось только 3% нетронутой природы / Фото – Unspalsh
Дело в том, что вторжение человека на определенную территорию всегда сопровождается вымиранием 1-2 видов, а это запускает нежелательную цепочку изменений.
Если раньше исследователи говорили о том, что нетронутыми на Земле остаются 20-40% суши, то сейчас эта цифра значительно сократилась.
Всего 3% экосистем сохранили
среду обитания и полны популяции животных, чтобы поддерживать работу
экосистемы в ее первоначальном виде. Речь идет о нескольких районах тропических
лесов Амазонки и Конго, лесах и тундрах восточной Сибири и северной Канады, а
также Сахаре.
Исследователи показали карту, на которой отобразили территории, где животные исчезли из своего первоначального ареала обитания, а где их слишком мало для того, чтобы поддерживать здоровую экосистему.
Ученые хотят искусственно вернуть некоторые виды животных в естественную среду своего обитания, чтобы устроить "перезапуск" экосистемы и увеличить процентный показатель.
Однако насчет такого варианта есть сомнения. Профессор Пьер Ибиш говорит о том, что существенно это не изменит ситуацию. Эксперт считает, что исследование не учло важный фактор, который влияет на экосистемы планеты, — глобальное потепление.
Ранее мы писали о том,
какие виды животных могут оказаться
под угрозой исчезновения из-за глобального потепления.
Также издание "Комментарии" сообщало, что ученые нашли способ, который сможет
предотвратить глобальное потепление.
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