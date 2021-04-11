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Какие животные могут вымереть из-за глобального потепления

Ученые рассказали, какие животные могут вымереть из-за глобального потепления

сегодня, 11:35
Автор:

Светлана Шкурупий

Глобальное изменение климата — одна из важнейших проблем на сегодняшний день, поскольку это явление несет социальные и психологические последствия, а также угрожает экономике и экологии.

Какие животные могут вымереть из-за глобального потепления

Какие животные под угрозой (фото из открытых источников)

Ученые рассказали, какие виды животных могут оказаться под угрозой исчезновения.

Эксперты отметили, что если Земля прогреется более чем на 3 градуса по Цельсию (выше уровня доиндустриальной эпохи), тогда островные виды животных, в том числе лемуры, голубые журавли, гигантские черепахи, а также редкие виды морских животных, могут исчезнуть. Если текущие тенденции к потеплению климата сохранятся, это может произойти уже к 2100 году.

Более серьезное потепление приведет к потере 30-50% видов биоразнообразия. Особенно пострадают тропики, где процессы вымирания уже сейчас происходят в 2-4 раза чаще, чем в умеренной зоне.

При повышении же температуры всего на 1,5 градуса негативных последствий можно избежать и риск исчезновения этих животных существенно сокращается. В таком случае всего 2% наземных редких видов окажутся под угрозой вымирания против 20%, если температура планеты поднимется на 3 градуса по Цельсию.

Напомним, глобальное потепление и изменение климата приводят к исчезновению и миграции многих видов животных и растений. Вскоре, по прогнозам экспертов, из-за этого с территории Украины пропадет и соловей. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователи сделали неожиданное открытие: если восстановить 60% осушенных торфяных болот и привести в порядок действующие, то это сможет замедлить глобальное потепление. Причиной тому является углекислый газ, который регулярно попадает в атмосферу. Именно он назван одной из главных причин возникновения указанной проблемы.


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Источник: https://www.theguardian.com/environment/2021/apr/09/lemurs-and-giant-tortoises-among-species-at-risk-if-global-warming-reaches-3c
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