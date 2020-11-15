В Украине могут исчезнуть соловьи из-за глобального потепления

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Диденко Светлана
Глобальное потепление и изменение климата приводит к исчезновению и миграции многих видов животных и растений.
Фото: o-prirode.ru
Вскоре, по прогнозам экспертов, из-за этого с территории Украины пропадет и соловей.
Птичка соловей является полноправным символов Украины наравне с калиной и вышиванкой.
К этому выводу пришли ученые Мадридского университета. Результаты исследований изложены на сайте Американского орнитологического общества.
По наблюдениям орнитологов у соловев укорачиваются крылья, что скорее всего приведет к вымиранию вида. Крылья – ключевой показатель выживания и миграции птичек, ведь птица с недоразвитыми перьями может не одолеть путь во время перелета на зимовку. Также из-за потепления сокращается период размножения.
В последние 20 лет замечено значительное уменьшение длины крылышек. Шансы выжить вырастают у тех птиц, у которых крылья длиннее, соответственно миграция занимает меньше времени. Соответственно у особей с короткими крыльями, от одного выводка к другому крылья. По прогнозам они уменьшатся настолько, что птицы не смогут преодолевать миграцию.
За прошедшие сто лет численность соловья сократилась в 10 раз. И если тенденция продолжиться вскоре украинцы не услышат соловья по весне.
Напомним, что "Комментарии" сообщали, что популярная k-pop группа разозлила защитников животных из-за фото с пандой.
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