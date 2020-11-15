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Главная Новости Общество наука и обучение В Украине могут исчезнуть соловьи из-за глобального потепления
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В Украине могут исчезнуть соловьи из-за глобального потепления

За прошедшие сто лет численность соловья сократилась в 10 раз

сегодня, 03:00
Автор:

Диденко Светлана

Глобальное потепление и изменение климата приводит к исчезновению и миграции многих видов животных и растений.

В Украине могут исчезнуть соловьи из-за глобального потепления

Фото: o-prirode.ru

Вскоре, по прогнозам экспертов, из-за этого с территории Украины пропадет и соловей. 

Птичка соловей является полноправным символов Украины наравне с калиной и вышиванкой. 

К этому выводу пришли ученые Мадридского университета. Результаты исследований изложены на сайте Американского орнитологического общества.

По наблюдениям орнитологов у соловев укорачиваются крылья, что скорее всего приведет к вымиранию вида. Крылья – ключевой показатель  выживания и миграции птичек, ведь птица с недоразвитыми перьями может не одолеть путь во время перелета на зимовку. Также из-за потепления сокращается период размножения. 

В последние 20 лет замечено значительное уменьшение длины крылышек. Шансы выжить вырастают у тех птиц, у которых крылья длиннее, соответственно миграция  занимает меньше времени. Соответственно у особей с короткими крыльями, от одного выводка к другому крылья. По прогнозам они  уменьшатся настолько, что птицы не смогут преодолевать миграцию.

За прошедшие сто лет численность соловья сократилась в 10 раз. И если тенденция продолжиться вскоре украинцы не услышат соловья по весне. 

Напомним, что "Комментарии" сообщали, что популярная k-pop группа разозлила защитников животных из-за фото с пандой.



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Источник: https://life.today.ua/ru/yz-za-globalnogo-poteplenyya-v-ukrayne-vskore-mogut-yscheznut-solovy/
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