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Главная Новости Общество наука и обучение Ученые нашли способ, который сможет предотвратить глобальное потепление
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Ученые нашли способ, который сможет предотвратить глобальное потепление

Решить проблему глобального потепления могут торфяные болота

сегодня, 19:20
Автор:

Любовь Блажко

Специалисты из Института исследования воздействия климата сделали неожиданное открытие: если восстановить 60% осушенных торфяных болот и привести в порядок действующие, то это сможет замедлить глобальное потепление. Потому как углекислый газ, который регулярно попадает в атмосферу, является одной из главных причин возникновения данной проблемы. Об этом пишет издание lenta.

Ученые нашли способ, который сможет предотвратить глобальное потепление

Способ, который сможет предотвратить глобальное потепление. Фото: lenta

Большинство способов борьбы с глобальным потеплением сводятся к землепользованию, лесам и сельскому хозяйству. Эксперты считают, что к концу века они смогут впитывать столько углерода, что это в разы превысит количество выбрасываемого.

Но новое исследование показало, что в расчет не были взяты выделения от осушенных торфяников, а это значит, что землепользование не сможет справиться с этой проблемой.

В болотах есть высокое содержание газа, который накапливался на протяжении не одного десятка лет. Тем не менее, в действующих водоемах он находится глубоко под водой, что не позволяет ему влиять на климат. 

Также ученые отметили, что для экосистемы являются опасными пожары в тех местах, где присутствуют залежи торфа. Это чревато выделением большого количества углекислого газа в атмосферу.

Известно, что торфяные болота занимают около 3 процентов суши, поэтому их восстановление постепенно сможет помочь снизить выбросы оксида углерода в атмосферу нашей планеты.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, почему деревья могут не справиться с глобальным потеплением. 


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