Высокое содержание углекислого газа в воздухе приводит к тому, что деревья растут быстро, но живут при этом мало. Это значит, что надежда на спасение Земли от глобального потепления в разы уменьшается. Об этом завил один из ученых Стив Волкер, передает издание lenta.

Глобального потепления не миновать: почему деревья могут с этим не справиться. Фото: unsplash.

Функции, которые выполняют деревья, являются очень важными для человеческой жизни на планете. То, что они поглощают углекислый газ, может спасти всю живую среду от глобального потепления. Но считается, что увеличение углекислого газа в воздухе способствует быстрому росту деревьев.

Новый научный эксперимент, который был опубликован в журнале Nature Communications, показал, что ускоренный рост зеленых насаждений приводит к значительному уменьшению их жизни. И, разлагаясь в почве, деревья снова выкидывают углекислый газ в атмосферу. Специалист рассказывает, что деревья становятся хоть и быстрорастущими, но более уязвимыми.

Чтобы прийти к такому выводу, ученым пришлось исследовать годовые кольца более чем на 200 тысячах древесных спилов, в разных уголках планеты. Такая взаимосвязь прослеживается повсеместно, в том числе в тропиках.





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