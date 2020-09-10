kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 10.09.2020

BTC/USD

10305.27

ETH/USD

366.30

LTC/USD

48.39

НБУ 10.09.2020

USD/UAH

28.02

EUR/UAH

33.01

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество наука и обучение Глобального потепления не миновать: почему деревья могут с этим не справиться
commentss НОВОСТИ Все новости

Глобального потепления не миновать: почему деревья могут с этим не справиться

Специалисты засомневались в способностях лесов

сегодня, 13:50
Автор:

Любовь Блажко

Высокое содержание углекислого газа в воздухе приводит к тому, что деревья растут быстро, но живут при этом мало. Это значит, что надежда на спасение Земли от глобального потепления в разы уменьшается. Об этом завил один из ученых Стив Волкер, передает издание lenta.

Глобального потепления не миновать: почему деревья могут с этим не справиться

Глобального потепления не миновать: почему деревья могут с этим не справиться. Фото: unsplash.

Функции, которые выполняют деревья, являются очень важными для человеческой жизни на планете. То, что они поглощают углекислый газ, может спасти всю живую среду от глобального потепления. Но считается, что увеличение углекислого газа в воздухе способствует быстрому росту деревьев. 

Новый научный эксперимент, который был опубликован в журнале Nature Communications, показал, что ускоренный рост зеленых насаждений приводит к значительному уменьшению их жизни. И, разлагаясь в почве, деревья снова выкидывают углекислый газ в атмосферу. Специалист рассказывает, что деревья становятся хоть и быстрорастущими, но более уязвимыми. 

Чтобы прийти к такому выводу, ученым пришлось исследовать годовые кольца более чем на 200 тысячах древесных спилов, в разных уголках планеты. Такая взаимосвязь прослеживается повсеместно, в том числе в тропиках. 


Ранее издание "Комментарии" сообщало, ценная находка: в Перу нашли дерево, которому 10 млн лет.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!