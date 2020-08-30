Ценная находка: в Перу нашли дерево, которому 10 млн лет

Уникальную находку нашли палеонтологи, исследуя высокогорное плато в Центральных Андах в Перу. Ученые обнаружили окаменелый ствол дерева, возрастом 10 млн лет, который был закопан под вулканическими породами. Такую информацию предоставило издание Science Advances.

Палеонтологи были удивлены своей находкой, так как ранее им попадались лишь отдельные фрагменты окаменелостей. Плюс ко всему, дерево было обнаружено на "мертвом плато", на территории, где ничего не растет. Это может указывать лишь на то, что когда-то в этой местности были совсем другие климатические условия, например, в которых произрастали тропические леса.

STRI

Огромное дерево с развитой корневой системой было найдено на высоте 4000 м над уровнем моря, на засушливом плато. Ученые полагают, что в период, когда оно только начинало расти, местность находилась на уровне всего 2000 м.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что ученые на севере Мьянмы в куске янтаря обнаружили самого маленького динозавра, возраст которого составляет около 100 миллионов лет.

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