Ученые в Чернобыле нашли существ, на которых не влияет радиация

Ученые из Колумбийского университета подробно исследовали нематод, живших в зоне отчуждения вокруг Чернобыльской АЭС и обнаружили, что влияние высокого уровня ионизирующего излучения не повредило геномы этих существ. Эти результаты исследований могут улучшить борьбу с раком.



Ученые изучили существ с местности зоны отчуждения. Фото из открытых источников

Ионизирующее излучение может повредить генетический материал живых организмов и вызвать ненужные мутации. Именно поэтому одни из самых интересных тем исследования в Чернобыльской зоне состоят в попытках выявить, есть ли там виды, которые приспособились к жизни в среде с повышенной радиацией.

Ученые из Колумбийского университета решили сфокусировать свои исследования на нематодах – крошечных существах с относительно простым геномом. Они быстро размножаются, поэтому на них удобно исследовать влияние различных факторов, в том числе радиации на протяжении поколений.

В 2019 году американские ученые в сотрудничестве с украинскими посетили Чернобыль. Там они собрали образцы почвы, гнилых фруктов и других органических материалов в местах с разной интенсивностью радиации. Уже в лаборатории в Нью-Йорке ученые продолжили исследования на нематодах Oscheius tipulae, обнаруженных в собранных образцах, а выводы работы опубликовали в научном журнале PNAS.

Соавтор исследования Мэтью Рокман указывает, что нематоды можно заморозить, а через некоторое время разморозить для дальнейших анализов. Недавно ученые смогли разбудить этих существ после 50 тысяч лет сна в вечной мерзлоте.

Ученые проанализировали 15 образцов генов нематод, найденных в Чернобыле и сравнили их с 5 образцами из других мест по всему миру. Оказалось, что нематоды из Чернобыльской зоны отчуждения не испытали влияния радиации.

"Это не означает, что Чернобыль безопасен. Скорее это означает, что нематоды действительно выносливы животные и могут выдерживать экстремальные условия", — объясняет соавтор исследований София Тинтори.

Ученые не остановились и решили проверить, смогли ли нематоды из Чернобыля создать специальный механизм защиты от радиации и подвергли животных дополнительным опытам с различными химическими веществами. После исследований они обнаружили, что разные нематоды получили разные степени повреждений ДНК, однако они не зависели от уровня радиации. Что указывает на то, что на нематод не влияет уровень радиации в Чернобыле. Это открытие может иметь практическую сторону и быть полезным людям.

"Теперь, когда мы знаем, какие штаммы Oscheius tipulae более чувствительны и толерантны к повреждению ДНК, мы можем использовать их, чтобы исследовать, почему разные люди больше подвержены влиянию канцерогенов, чем другие", — сказала Тинтори.

Это может дать возможность ответить на вопрос, почему у людей с одинаковой генетической предрасположенностью к раку развивается болезнь, а у других нет. То есть определить факторы риска, которые влияют на ДНК, вызывающую рак.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ученые исследовали чернобыльских собак и опубликовали результаты.

Также "Комментарии" писали, что ученые исследовали волков в зоне отчуждения близ Чернобыльской АЭС и обнаружили, что эти животные обладают некоторой способностью противостоять раку.