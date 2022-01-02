Ученые рассказали, когда Землю ждет полное уничтожение

Жизнь на Земле может исчезнуть и всему виной станет Солнце. Такое предположение сделали исследователи из Манчестерского университета (Великобритания).

Как и когда исчезнет жизнь на Земле / Фото: playcast.ru

Как сообщает BBC Science Focus Magazine, наша планета может полностью исчезнуть через 100 миллиардов лет. И случиться это из-за того, что Солнце превратится в красного гиганта, когда водород в ядре небесного светила истощится и внешняя оболочка начнет расширяться. В результате Солнце потеряет свою массу и расширит орбиту Земли. При этом взаимодействие с нижними слоями атмосферы Солнца приведет к испарению нашей планеты.

Ученые также допускают, что орбитальная нестабильность в Солнечной системе может привести к столкновению Земли с одной из других планет. Вместе с тем вероятность такого исхода достаточно низка и составляет менее 1%.

Напомним, что наша планета полна тайн и загадок, исследованием которых человечество занимается не первое десятилетие. Геологи из Британии выделили четыре основных феномена, над которыми ученые продолжают "ломать голову".

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что исследователи предрекают разлом Африки, в результате которого образуется новый океан. Но произойдет это, согласно их оценкам, через 5-10 миллионов лет. Новый водный объект появится из-за раскола тектонических плит на территории Восточной Африки.

Читайте также, ученые проанализировали отражательную способность планеты и заявили, что за 3 года она потускнела на 0,5%. Но последние 17 лет показатель альбедо (характеристика диффузной отражательной способности поверхности) был стабилен.

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